Юсупова выступила против преследования Порошенко

Кирилл Лютый Политика 17:26, 21.06.2020 Обновлено: 17:59, 21.06.2020

Известная волонтерка Наталья Юсупова выступила против политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко.

В интервью OBOZREVATEL она заявила, что Порошенко за пять лет правления сумел добиться многого, в частности, его заслугой является украинизация.

"Если это политическое преследование, то давайте начинать с первого президента, понимаете? Почему они в мармеладе живут, а вот Петр Алексеевич имеет все происходить? За что?

Украинизация наступила именно при нем, люди начали украинском разговаривать, увеличилось количество и музыки, и выставок, и общество стало, наверное, на 70% проукраинским. Раньше тоже было много украинском, но как-то оно куда-то запихивалось. А вот за последние пять лет мы узнали, что мы все-таки украинцы, чем должны гордиться", – сказала Юсупова.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Порошенко обратился к Зеленскому с призывом не враждовать.

Также о недопустимости политического преследования Зеленским своего предшественника уже высказались известные мировые деятели. В частности, с официальным заявлением по этому поводу выступили организаторы известного форума по вопросам безопасности в Галифаксе.

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