Юсов опережает кандидатов новой и старой власти на 216 округе Киева

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины в округе №216 Киева с небольшим отрывом лидирует единственный кандидат в народные депутаты от демократических сил Андрей Юсов.

Как сообщила Лаборатория политических стратегий и анализа, за Юсова готовы проголосовать около 24% опрошенных избирателей.

На втором месте оказался действующий депутат Киевсовета Виталий Павлик, он получил 20,9% голосов. На третьем месте представительница президентской партии "Слуга народа" Леся Забуранная – 17,5%. Другие кандидаты значительно оторвались от тройки лидеров.

Андрей Юсов "Антикор"

"Определение электоральных настроений жителей 216 округа города Киева делалось в рамках всеукраинского опроса, проведенного 10-17 июля 2019 методом "face – to – face", – говорится в релизе Лаборатории.

Также отмечается, что в опрос подпадали граждане Украины в возрасте от 18 лет. Общее количество респондентов – 2300 человек. Погрешность исследования не более 3%.

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