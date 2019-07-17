Юсов лидирует на 216-м округе в Киеве – Фонд инновационных проектов

Кандидат в народные депутаты Андрей Юсов лидирует на 216-м округе в Киеве на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Общественный союз "Фонд инновационных проектов" обнародовал результаты предвыборного социологического опроса на этом округе.

Опрос проведен в период с 13 по 16 июля. Статистическая погрешность составляет не более 3,6%.

Андрей Юсов Facebook Андрея Юсова

По его результатам, борьба за место в Верховной Раде развернется между тремя кандидатами.

Лидером электоральных предпочтений на 216-м округе является единственный кандидат от демократических сил Юсов. За него бы проголосовали 23% среди тех, кто пойдет на выборы и определился с кандидатом.

На втором месте – действующий депутат Киевсовета Виталий Павлик – с 22,8% голосов. На третьем – кандидат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная – за нее готовы проголосовать 19,9% избирателей.

Председатель правления Фонда инновационных проектов Сергей Демянов отметил, что на 216-м округе идет ожесточенная борьба между тремя основными кандидатами.

"По сравнению с прошлым нашим исследованиям, в значительной степени увеличился рейтинг Павлика. Вероятно, к нему перетекла часть электората от Супруненко, его давнего партнера – для киевлян это не новость. Но у Павлика рейтинг может оказаться большим, чем демонстрирует социология – вероятно может сработать эффект "сетей Черновецкого", характерный для выборов в Киеве. Этот эффект не всегда удается адекватно измерить социологическим инструментом", – добавил социолог.

По его словам, следует также обратить внимание на процент тех, кто не определился (14,6%), кто не собирается голосовать (9,7%), а также тех, кто выступает против всех кандидатов – (2,4%).

"Борьба за голоса этих категорий избирателей может иметь решающее значение для конечных результатов выборов", – подытожил Демьянов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на 216 округе в Киеве уже определился лидер выборов в Верховную Раду – это Андрей Юсов. Его также поддержала жена политзаключенного Николая Карпюка Елена.

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