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13 сентября • обновлено в 11:39
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Ющенко не пустили на выступление Зеленского: в чем дело

2.1т Читать материал на украинском

Третьего президента Украины Виктора Ющенко не пустили на выступления нынешнего главы государства Владимира Зеленского на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия).

Об этом сообщает "КП в Украине" в своем Telegram-канале. Отмечается, что бывший гарант хотел войти в зал со стаканчиком кофе, однако его предупредили, что с напитком входить нельзя.

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"Дискриминация!" – воскликнул третий президент. После этого ему пришлось допивать кофе перед камерами журналистов.

Виктор Ющенко на форуме YES

Виктор Ющенко на форуме YES

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES вместо Владимира Зеленского.

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Тема
Форум YES
Персоны
Виктор Ющенко Владимир Зеленский
Место
Украина
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