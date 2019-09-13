Ющенко не пустили на выступление Зеленского: в чем дело

Третьего президента Украины Виктора Ющенко не пустили на выступления нынешнего главы государства Владимира Зеленского на форуме YES (Ялтинская европейская стратегия).

Об этом сообщает "КП в Украине" в своем Telegram-канале. Отмечается, что бывший гарант хотел войти в зал со стаканчиком кофе, однако его предупредили, что с напитком входить нельзя.

"Дискриминация!" – воскликнул третий президент. После этого ему пришлось допивать кофе перед камерами журналистов.

Виктор Ющенко на форуме YES Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов открыл конференцию YES вместо Владимира Зеленского.

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