Властям Черкасс следовало обратиться в суд, если они не согласны с решениями Кабинета министров по поводу карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.
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Ослаблять эпидемические ограничения, введенные правительством, местные власти не могут, заявил "Гордону" юрист, конституционалист и профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.
Мэр города Анатолий Бондаренко отстаивает право на ослабление карантина
novadoba.com.ua
"Действия местной власти по детализации постановления правительства могут быть и абсолютно законными. Но они не могут ослаблять кабминовские ограничения. Например, что касается работы рынков. Прямого запрета в постановлении Кабмина, по моему мнению, нет. Есть лишь постановление главного санитарного врача, где он рекомендует местным властям ограничить или запретить работу рынков. А в последнем постановлении от 27 апреля есть перечень требований, которых надо придерживаться. Во всех остальных документах записано: рекомендовать органам местной власти запретить работу рынков. То есть это только рекомендация", – уточнил юрист.
По словам Панасюка, власти Черкасс приняли решение ослабить или фактически отменить предписания Кабмина, касающиеся работы кафе, общественного транспорта или доступа в парки.
"И тут многие могут приводить доводы о незаконности или неконституционности самого постановления Кабмина, о нарушении конституционных прав. Я хочу еще раз напомнить: если что-то незаконно или неконституционно, это должно решаться в судах. Иначе мы продолжим свой путь от правовых государств к банановым республикам. Всем нужно соблюдать закон и нести ответственность за свои действия. В наших реалиях мы или называем себя демократией и действуем согласно закону, праву и покоряемся судебным решениям, либо продолжаем "пробивать дно", – подчеркнул юрист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Черкасский горсовет принял решение с 30 апреля выйти из карантина и разрешить работу объектов торговли и сферы услуг. Фото соответствующего решения опубликовали в сети.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах, а президент Украины Зеленский даже пригрозил мэру города Анатолию Бондаренко "юридическими последствиями" за такое решение.
В ответ на это мэр Черкасс заявил, что его не запугать уголовным преследованием за смягчение ограничительных мер.
Чуть позже Бондаренко опубликовал переписку якобы с первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, в которой последний ему угрожал. В пресс-службе ОПУ же заявили, что Трофимов не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений.
Позже Бондаренко объяснил, почему изменил свою позицию по карантину в области и решился начать его ослабление досрочно.
3 мая на улицах Черкасс заметили военную технику и Национальную гвардию.
Черкасская облгосадминистрация подготовила иск с требованием отменить решение Черкасского горисполкома по ослаблению карантина в областном центре.
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