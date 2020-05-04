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5 мая • обновлено в 11:29
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Юрист назвал ошибку властей Черкасс при ослаблении карантина

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Властям Черкасс следовало обратиться в суд, если они не согласны с решениями Кабинета министров по поводу карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса COVID-19.

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Ослаблять эпидемические ограничения, введенные правительством, местные власти не могут, заявил "Гордону" юрист, конституционалист и профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

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novadoba.com.ua

"Действия местной власти по детализации постановления правительства могут быть и абсолютно законными. Но они не могут ослаблять кабминовские ограничения. Например, что касается работы рынков. Прямого запрета в постановлении Кабмина, по моему мнению, нет. Есть лишь постановление главного санитарного врача, где он рекомендует местным властям ограничить или запретить работу рынков. А в последнем постановлении от 27 апреля есть перечень требований, которых надо придерживаться. Во всех остальных документах записано: рекомендовать органам местной власти запретить работу рынков. То есть это только рекомендация", – уточнил юрист.

По словам Панасюка, власти Черкасс приняли решение ослабить или фактически отменить предписания Кабмина, касающиеся работы кафе, общественного транспорта или доступа в парки.

"И тут многие могут приводить доводы о незаконности или неконституционности самого постановления Кабмина, о нарушении конституционных прав. Я хочу еще раз напомнить: если что-то незаконно или неконституционно, это должно решаться в судах. Иначе мы продолжим свой путь от правовых государств к банановым республикам. Всем нужно соблюдать закон и нести ответственность за свои действия. В наших реалиях мы или называем себя демократией и действуем согласно закону, праву и покоряемся судебным решениям, либо продолжаем "пробивать дно", – подчеркнул юрист.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Анатолий Бондаренко
Место
Украина Черкассы
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