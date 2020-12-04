Юрист нашел в проекте Минэкологии российскую пропаганду об Азовском море

Юрист-международник Борис Бабин обнаружил в проекте Морской природоохранной стратегии Украины тезисы в духе российской пропаганды.

На своей странице в Facebook бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым (2017-2018 годы) раскритиковал документ, который был обнародован в конце ноября на сайте Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов для обсуждения.

Эксперт отметил, что в документе речь идет в том числе и об Азовском море, которое, по мнению авторов, является "совместными историческими водами" с Россией и международные конвенции там "не действуют", а государственная граница проходит на Азове "по берегу".

"Такие вот российские нарративы, транслируемые украинскими должностными лицами за счет налогоплательщиков. Не знаю, сколько тысяч рублей гонорара получили за этот опус его авторы", – подчеркнул юрист.

В свою очередь, эксперты Ассоциации реинтеграции Крыма пояснили, что, согласно международному морскому праву и договорам между Украиной и Россией, нет никаких "совместных" внутренних вод.

Они отметили, что линия государственной границы между Украиной и РФ на Азовском море должна определяться исходными линиями, которые Украина установила в 1992 году, поэтому она не "проходит по берегу" по определению.

Также, по словам Бабина, единственной сформулированной угрозой от деятельности России на море определены выхлопные газы автотранспорта на Керченском мосту.

"И это в условиях, когда в ОБСЕ Украина проводит мероприятия высокого уровня, где включает в анонсированную "Крымскую платформу" экологические вопросы. Браконьерство из Крыма? Добыча песка и газа на шельфе? Неработающие очистные 400-тысячного Севастополя? Кислотные дожди с "Титана" над Каркинитским заливом? Не слышали в Минэкологии об этом. Потребность сотрудничества с черноморскими странами? Международные и европейские механизмы мониторинга? А зачем?" – пояснил он.

Юрист отметил, что эксперты Ассоциации реинтеграции Крыма уже направили официальное обращение в отношении этого проекта во все уполномоченные органы.

Facebook Бориса Бабина.

Facebook Бориса Бабина.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинский независимый морской профсоюз (УНМП) направил обращение в международные организации, в котором заявил об усилениирисков для экологии и населения Азово-Черноморского бассейна после оккупации Крыма.