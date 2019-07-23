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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Юрий Швец
Юрий Швец
Бывший советский разведчик Все статьи автора

Теперь от Зеленского зависит само существование Украины

37.7т

Перед командой президента Украины Владимира Зеленского стоит эпохальная задача, от которой зависит само существование Украины как независимого государства: убрать с политической арены ту "элиту", которая управляла страной последние 28 лет.

Вторая проблема – это катастрофическая некомпетентность этой "элиты" и ее управленческого аппарата. Вот куда не посмотришь… На пост министра обороны назначается мент со средним ментовским образованием. И это в разгар боевых действий против агрессора. На должность руководителя СБУ – учитель по образованию, который опыта в разведке и контрразведке не имеет, а работа по линии "защиты конституционного строя" – это не плюс, а большой минус. На должность главы МИДа поставлен физик-математик, как будто нет в Украине хороших дипломатов. И все это во время, когда решается вопрос о самом существовании Украины. Я не люблю конспирологических теорий, но объективно все это сильно смахивает на спецоперацию против государства. И вот это все Зеленскому нужно искоренить.

Справится ли он с этой задачей? Все зависит от того, кого он назначает на ключевые должности. Я понимаю желание любого президента иметь на этих должностях близких ему людей, но для этого есть соответствующая международная практика. Есть британская система, где министры приходят и уходят, как политические назначенцы, но в каждом ведомстве есть постоянный секретарь, который и ведет всю текущую работу.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

SPUTNIK Беларусь

Сталин был параноидальной личностью, но даже он, когда жареный петух клюнул, поставил во главе армии профессиональных людей вместо клоунов с пышными усами и шашкой на боку.

Вопрос можно решить. Другое дело – хотят ли в команде Зеленского это делать. Давайте будем смотреть, кого он назначит на основные должности. Мне кажется, что в некоторых случаях спасение можно искать так, как наши умные предки сделали: пошли к варягам и пригласили их, скажем так, на административное управление. Посмотрите на Прибалтику. Они меньше находились в составе СССР, чем Украина, и, тем не менее, взяли себе на руководящие должности людей то ли в Штатах, то ли в Канаде.

На некоторые должности, чтобы заставить их работать, как предусмотрено Конституцией, а не для личного обогащения, однозначно нужно пригласить иностранцев.

Новости
Зеленского ждут тяжелые времена

Когда-то на должность генерального прокурора претендовал американец, который работал в прокуратуре США. Но компрадорская бюрократия спустила этот конкурс на тормозах. А жаль. Такой человек был бы очень полезен для Украины, хотя бы по двум критериям. Во-первых, он профессионал, а не бывший комсомольский работник, а во-вторых – он не обременен связями в Украине.

Возьмите вы сейчас любого украинца, посадите его на эту должность, и на следующее утро к нему потянутся с интересными предложениями. И на этом все надежды на позитивные перемены в стране очередной раз рухнут.

И вообще, что касается команды Зеленского, есть один разведпризнак, как определить, что он может сделать и какие у него его намерения. Это господин Медведчук.

Напомню вам, кто он. Медведчук – агент КГБ со студенческих времен под оперативным псевдонимом "Соколовский" и человек, который приобрел новые возможности и новое дыхание с тех пор, как стал кумом Путина. На территории Украины он подменяет собой все резидентуры спецслужб РФ – ФСБ, СВР, ГРУ. Они Кремлю не нужны, пока в Украине есть Медведчук.

Если он беспрепятственно будет вести бурную политическую и экономическую деятельность в Украине, это значит, что в стране компрадорская власть, которая за спиной народа тихо ведет закулисные торги с Кремлем.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир Зеленский Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 выборы в Украине Россия Новости России
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Лично от Зели не зависит НИЧЕГО!!!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ей,Зеленский....
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Goose Smiling
Goose Smiling
Совок попрацював з мізками.ми раби алеж треба дати рабам волю обирати і звичайно вони оберуть такогож раба а потім знесуть його і тільки тоді почнуть лікуватися.без цього ніяк типу терапія
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