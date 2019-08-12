Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вновь предложил собраться в нормандском формате. Как именно, не сказано. На каком основании поступило это заманчивое предложение, если сей мистер не является участником, этого формата, неизвестно.

Нормандский формат Укринформ

Начало "нормандскому формату" было положено на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944). Затем этот формат ограничивается некой декларацией о намерениях президентов Украины, России, Франции и Канцлера Германии в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

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Больше ни в каких резолюциях международных органов он не фигурирует. Никакими нормами международного права он не установлен.

По своей сути Нормандский формат является продолжением минских договорённостей.

Соответственно, не установлено абсолютно никакой юридической ответственности за неисполнения договоренностей, достигнутых в Нормандском Формате.

Для Путина, это просто каландайк. Он может болтать все что угодно и сколько угодно. А под шум болтовни Путин постепенно укрепляет свои оккупационные войска, и реализовывает свою многовекторную агрессию против Украины, причем на всех фронтах. А Украина, таким образом, вновь оказывается выброшенной из орбиты международного права.

Собрались, поговорили и разошлись, а проблема мира не решается. Как военнослужащие, так и мирное население продложают погибать.

Впрочем, для остальных его участников, президента Франции и Канцлера Германии, это игры в миротворцев перед своими избирателями. Для них (равно как и для Путина!) это тоже своего рода работа на внутренний электорат. Ведь пока на большее эта троица явно не способна.

Хотя, Путин даже в этом неофициальном формате усиливает вражеское российское влияние. В ходе последней телефонной беседы, состоявшейся 21.06.2018 между Владимиром Путиным и Петром Порошенко обсуждались вопросы хода реализации Минских договорённостей, обмена мнениями по вопросам реализации российской инициативы учреждения миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

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Таким образом, Нормандский формат, равно как и минские договоренности, является не только бесплотным, но и вредным для Украины. По своей сути это длящееся во времени сложносоставное преступление государственной измены, связанной со сдачей под оккупацию части территорий Украины в подчинение стране-агрессору и на условиях страны агрессора.

Вот почему на днях, представители российской оккупационной администрации перешли линию разграничения в серой зоне и уже открыто под несколько телекамер в присутствии ОБСЕ угрожали украинскому чиновнику убраться с якобы принадлежащей им территории по минским договоренностям. Что ж, спасибо за это минским договорнякам и нормандскому формату.

Нормандский формат существует уже более 5 лет. При продолжении неформальной политики безальтерности минских договоренностей, Нормандский формат может существовать еще 5, 10, а может быть и 20 лет. Он будет существовать до тех пор, пока не надоест в нем участвовать его участникам.

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Нормандский формат, это одни бесплотные разговоры. Представьте, ваш сосед захватил у вас часть квартиры. Вместо полиции, вы обращаетесь к другим соседям с просьбой уговорить соседа агрессора покинуть квартиру. Неадекватный сосед отвечает, - туалет, это исконно моя территория, а за кухню поговорим. Так вот, сидят и говорят, одни лишь обещают помощь, а другой обещает уйти.

В общем, в формате, не основывающимся на решении восстановления нарушенных российской агрессией норм и принципов международного права можно болтать сколько угодно и о чем угодно.

Другое дело, Будапештский меморандум, - очерчивающий не только Донбасс, но и Крым, международно-признанный договор гарантий суверенитета в обмен на ядерное оружие, являющийся неотъемлемой составляющей другого Договора о нераспространении ядерного оружия, что сказано в статье 6 Закона Украины от 16. 11. 1994 "О присоединении Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия": "Этот закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными государствами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

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Во исполнение обязательств гарантии безопасности по будапештскому меморандуму должен быть создан будапештский переговорный формат с участием глав США, Великобритании, Украины и страны-агрессора России, и при нем создана постоянная рабочая экспертная группа из числа представителей данных стран.

Соскочить от исполнения принятых решений, как в минском, или в нормандском форматах, в будапештском формате уже не получится.

В противном случае каждый из участников будапештского переговорного формата за неисполнение принятых в этом формате решений, равно как и обязательств закрепленных этим международно-признанным договором, согласно Резолюции ГА ООН 56/83 "Ответственность государств за международно-противоправные деяния", несет международно-правовую ответственность.

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Проще говоря, для того, чтобы прекратилась война, необходимо собираться и принимать решения в таких международных форматах, которые направлены на восстановление нарушенного международного права и в которых неисполнение принятых решений подпадает под международно-правовую ответственность для всех участников.

В остальном, можно создавать бесконечное множество различных форматов, привлекать к их работе хоть все страны мира, но все они будут лишь бесплодными надстройками, не вписывающимися в конструкции норм международного права.

Не только Россия как агрессор несет за свою агрессию ответственность, в том числе и за нарушение Будапештского меморандума, но также США и Великобритания за бездействие по не противодействию России, ее различным нарушениям и преступлениям.

Фактически Будапештский меморандум создал для США объем обязанностей перед Украиной по обеспечению ее суверенитета, политической независимости и территориальной целостности, равнозначный объему обязанностей, как и в отношении союзников по НАТО.

На днях в Киеве в интервью Дмитрию Гордону главный редактор Эха-Москвы Алексей Венидиктов сообщил, что для Путина крымского кейса уже нет, вопрос с Крымом закрыт. И вообще, Путин воюет не с Украиной, а с США, через войну с Украиной, то есть фактически с гарантиями безопасности США обещанными Украине по будапештскому меморандуму.

Думается, что если при встрече Владимира Зеленского и Курта Волкера, президент Украины ознакомит последнего с заявлением приближенного к Кремлю пророссийского журналиста, то этот фактор может ускорить выход из нормандско-минского тупика и позволит Украине в качестве субъекта международного права выйти на надлежащий международный переговорный уровень в будапештском формате.

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