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Юрий Гудыменко
Юрий Гудыменко
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Верю в Европу, если над Владивостоком будет развиваться сине-желтый флаг

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Верю в Европу, если над Владивостоком будет развиваться сине-желтый флаг

Я тоже верю в Европу от Лиссабона до Владивостока, товарищ Макрон. Но при единственном раскладе: если над Владивостоком, как и сто лет назад, будут развеваться сине-жёлтые флаги Украинской Дальневосточной Республики. Республики украинского Зелёного Клина, республики украинских переселенцев на Дальний Восток России.

Но на это шансов немного. А значит, это самообман, товарищ Макрон. А раз вы написали это публично, то значит, это не само-, а просто обман. Россия – не только не Европа, но даже не Азия. Россия – это ошибка. Ошибка, которую должно исправить.

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Европа – это не место на карте. Европа не в километрах, не в границах и не в их отсутствии. Европа – в правилах поведения, в культуре, в развитии, в свободах и в миллионах погибших за эти свободы. Странно даже предполагать, что Россия поймёт Европу, не понимая значения слова "свобода".

Мы – Украина. Мы – Европа. Мы стояли на площадях под пулями, и над нами развевались синие флаги с двенадцатью золотыми звёздами, отсылающими к "Откровению" Иоанна Богослова. А под ногами у нас была кровь.

Мы – Украина. Мы сражались вместе с вами и против вас. Под Будапештом и на Жёлтых Водах, на Красном поле и под стенами Константинополя. Мы воевали в Хорватии и в Польше, мы воевали в Венгрии и во Франции, мы сражались сотни и сотни лет. Сражались, молились, торговали и умирали, умирали и рождались вместе с вами. Как вы. Потому что мы – европейцы. А они – нет.

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У нас меньше денег. Пока. Мы не владеем "Газпромом", мы не раздаём взятки вашим чиновникам так, как они, мы не так интересны вашему бизнесу – пока.

Но мы – Европа. А вы – большой вопрос. Ведь мы помним, зачем строились широкие автобаны в Западной Германии и почему вдоль них стояли и стоят заправочные станции для грузовых самолётов. Мы помним 2014 год. Мы помним свою кровь. Кровь грузин, кровь молдаван. Мы помним, с каким хладнокровным, ублюдочным спокойствием российские политики обещали дойти до Киева. До Варшавы. До Таллинна. И до Лиссабона.

Европа – это не евро в кошельке. Европа – это столетия крови, борьбы и ненависти. Европа – это состояние души. Европа – это столетия огня.

Мы помним этот огонь. Его не потушить нефтью.

Европа – от Лиссабона до Луганска.

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Автор
Юрий Гудыменко Юрий Гудыменко
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрия Гудыменко
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Свидомые привыкайте, вы всем уже надоели своим нытьём, и сказки про "весь мир с нами" никто в серьёз не принимает. Скоро гнать вас будут отовсюду как прокажённых.
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