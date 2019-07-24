Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более глубоком использовании русского языка на Донбассе.

Надо понимать, что война началась не из-за языка и не из-за каких-то других причин внутри Украины. Война началась в связи с российской агрессией в Крыму, а потом на Донбассе. И не языковой вопрос является главным на сегодняшний день.

Мне кажется, попытка каким-то образом указать на бестолковость жителей Донецкой области унижает их. В Донецкой области почти все владеют украинским языком на уровне понимания и использования. Возможно, им не владеют какие-то совсем древние люди, которые никогда не изучали украинский язык.

Но напомню, что у них было 30 лет на то, чтобы выучить украинский язык. Еще при Советском Союзе, в 1989 году, был принят закон "О языках в Украинской советской социалистической республике", которым давалось 10 лет на изучение украинского языка.

Сегодня закон о языке дает еще 3 года на изучение.

Вопрос языка фактически сегодня является консенсусом в Украине. Большинство граждан считает, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Все остальное – от лукавого.

Дмитрий Разумков Карачун

Раньше президент Зеленский говорил о том, что для него не важно, на каком языке разговаривает Донбасс. Я скажу больше: для большинства населения Украины это тоже не является проблемой. В Киеве упоротые представители "русского мира" говорят по-русски во всех программах, они пользуются своим правом, и их все понимают.

Точно так же хотелось бы, чтобы и украинцы имели право пользоваться украинским языком во всех сферах своей жизни. Потому что другой территории, где есть украинский язык, в мире не существует. Только здесь, в границах Украины, у украинцев есть право и возможность быть украинцами.

Я считаю, что пока что это личная точка зрения господина Разумкова.

Честно говоря, я не могу понять, к чему это заигрывание. Выборы уже закончились. Партия "Слуга народа" получила большинство в парламенте. Займитесь вашими обещаниями: зарплатами учителям по 4 тысячи долларов, низкими тарифами, борьбой с коррупцией. Хоть чем-то. Не надо снова вбрасывать в общественное сознание вопрос, который после начала российско-украинской войны уже был решен. Когда стало ясно, что у нас нет такого вопроса. От слова "вообще".

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