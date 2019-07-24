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Юрий Грымчак
Юрий Грымчак
Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Все статьи автора

Разумков, оставьте русский, займитесь делом

16.9т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным диалог о более глубоком использовании русского языка на Донбассе.

Надо понимать, что война началась не из-за языка и не из-за каких-то других причин внутри Украины. Война началась в связи с российской агрессией в Крыму, а потом на Донбассе. И не языковой вопрос является главным на сегодняшний день.

Мне кажется, попытка каким-то образом указать на бестолковость жителей Донецкой области унижает их. В Донецкой области почти все владеют украинским языком на уровне понимания и использования. Возможно, им не владеют какие-то совсем древние люди, которые никогда не изучали украинский язык.

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Но напомню, что у них было 30 лет на то, чтобы выучить украинский язык. Еще при Советском Союзе, в 1989 году, был принят закон "О языках в Украинской советской социалистической республике", которым давалось 10 лет на изучение украинского языка.

Сегодня закон о языке дает еще 3 года на изучение.

Вопрос языка фактически сегодня является консенсусом в Украине. Большинство граждан считает, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Все остальное – от лукавого.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Карачун

Раньше президент Зеленский говорил о том, что для него не важно, на каком языке разговаривает Донбасс. Я скажу больше: для большинства населения Украины это тоже не является проблемой. В Киеве упоротые представители "русского мира" говорят по-русски во всех программах, они пользуются своим правом, и их все понимают.

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Точно так же хотелось бы, чтобы и украинцы имели право пользоваться украинским языком во всех сферах своей жизни. Потому что другой территории, где есть украинский язык, в мире не существует. Только здесь, в границах Украины, у украинцев есть право и возможность быть украинцами.

Я считаю, что пока что это личная точка зрения господина Разумкова.

Честно говоря, я не могу понять, к чему это заигрывание. Выборы уже закончились. Партия "Слуга народа" получила большинство в парламенте. Займитесь вашими обещаниями: зарплатами учителям по 4 тысячи долларов, низкими тарифами, борьбой с коррупцией. Хоть чем-то. Не надо снова вбрасывать в общественное сознание вопрос, который после начала российско-украинской войны уже был решен. Когда стало ясно, что у нас нет такого вопроса. От слова "вообще".

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Автор
Юрий Грымчак Юрий Грымчак
Темы
Эксклюзив Закон о языках
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
русский язык украинский язык
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
"Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий" - шо за мыныстра? каких территорий? каких вопросов?))))) Этот Трымчак хоть год в своей жизни работал?))
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Енто кто говорит. енто тот. кто промышляет на всех каналах своим фейсом и больше ни куя не делает получая зарплату замминистра неизвестно какого министерства.вот пристроился хмырь
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Вообще-то война началась из за таких поцхолуев грымчаков.
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