Юрий Голик про "Велике будівництво": когда в селе строится дорога, меняется жизнь

Эффективно превращать существующую разруху в новую инфраструктуру в максимально сжатые сроки – такова идеология национальной программы "Большая стройка". В основу программы лег опыт работы команды Днепропетровской ОГА 2015-2019 годов, которой удалось отстроить сотни школ, садиков, дорог и водоводов по всей области.

О том, как это было, рассказал экс-советник главы ОГА Юрий Голик, пишет РБК-Украина.

По словам Голика, в 2015 году команда ОГА поставила себе четкие показатели эффективности. А для того, чтобы понять потребности громад, она дважды в неделю ездила в районы и общалась с местными жителями. Как оказалось, во многих селах не было элементарного водоснабжения, дороги никогда не ремонтировались, а школы напоминали бараки.

"21 век, а за 50 километров от Днепра нет воды и бабушка 80 лет вынуждена в колодце набирать. Нет канализации… Мы говорим: "Окей, покажите нам детский сад или школу куда вы детей водите". А школы и садики похожи на барак. При этом на простой вопрос о том, где там туалет, звучит ответ: а вот там за углом, метров 20", - вспоминает он в интервью Максиму Бахматову.

Команда ОГА урезала ненужные расходы и создала бюджет развития, из которого максимальное количество средств направляли на инфраструктуру. Одним из самых успешных проектов, отмечает Голик, был ремонт 500 дорог в малых населенных пунктах.

"Сделать дорогу в селе с населением в 1000 человек – это непопулярно. Проще сделать дорогу в условном Никополе, в котором живет 150 тысяч человек. Больше людей увидят работу. Но мы считали, что села должны развиваться, и если мы не хотим, чтобы там на окнах появлялись заколоченные доски, нужно возвращать жизнь в села", - рассказал экс-советник главы ОГА.

За 4 года реконструировали около 40 школ и 70 детских садиков, создав современные образовательные пространства. В результате по школам вырос балл успеваемости.

"Я видел глаза детей, которые ходят в старую школу и в новую школу. Я видел, как меняется жизнь, когда есть дорога в село и нет дороги в село. Это совершенно разные истории", - отмечает Голик.

Ранее он опубликовал статистику использования средств Дорожного фонда областными государственными администрациями. Среди лидеров оказались Днепропетровская, Харьковская и Винницкая области, а аутсайдерами стали Черновицкая, Волынская и Тернопольская ОГА.