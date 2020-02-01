"Слуга народа" назвал Крым российским и предложил продавать ему воду

Народный депутат Украины от "Слуги народа", глава бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов озвучил идею зарабатывать, продавая воду в аннексированный Крым.

Имея в виду полуостров, Аристов сказал о продаже "в Россию", однако потом исправил свою ошибку. Соответствующий комментарии нардеп дал журналистам проекта "Схемы", передает "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Была идея – продавать воду. Израильтяне продают воду практически к воюющей страны, они зарабатывают. Вот и у нас была идея, например, продавать воду в Россию", – сказал Аристов.

На уточняющий вопрос, куда именно в Россию, Аристов ответил: "Речь шла о Крыме". После еще одного уточнения относительно принадлежности полуострова он сказал: "Крым, конечно, наш".

Юрий Аристов заявил об идее продавать воду в Крым Коллаж

Оккупанты отреагировали на слова политика. Так, "депутат Госдумы России от крымского региона" Михаил Шеремет заявил, что возобновление подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу станет "тестом на политическую зрелость" для Украины, передает "РИА Новости".

"Официальных обращений по этому поводу не поступало. Но мы будем приветствовать, если украинские власти наконец-то повернут лицо в сторону экономики, а не решению своих сиюминутных задач и целей", – сказал Шеремет.

"Они смогут не только зарабатывать деньги, но и еще восстановят свои земли в Херсонской области, которые пришли в непригодность с перекрытием Северо-Крымского канала, и сельское хозяйство", – утверждает представитель оккупационной "власти".

Шеремет считает, что продажа Украиной воды могла бы стать "обоюдовыгодным сотрудничеством". "Если это будет подкреплено какими-то конструктивными действиями и диалогом, а не просто пустыми словами", – сказал "депутат".

Незаконный вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков в свою очередь ответил, что "здравый смысл в этих высказываниях есть, но до реализации дело не дойдет", пишет "Царьград".

Он назвал Украину ненадежным поставщиком. Кроме того, поставки воды в Крым требуют серьезных вложений в восстановление утраченной инфраструктуры.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Юрий Аристов признал, что был связан деловыми отношениями с Игорем Редькиным, которого задержали по делу об убийстве Амины Окуевой.

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