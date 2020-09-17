Юрченко забаррикадировался в доме и не пускает НАБУ, – Лещенко

По состоянию на 10:00 17 сентября НАБУ и САП так и не смогли вручить сообщение о подозрении нардепу от "Слуги народа", фигуранту коррупционного скандала Александру Юрченко.

Об этом написал на своем Telegram-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко. По его словам, Юрченко не явился на пленарное заседание Верховной Рады, закрылся в частном доме и не выходил наружу.

"Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь. Тактика Юрченко безнадежна, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", – отметил Лещенко.

Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала Юрченко подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый чиновник или депутат, пойманный на взятке, должен понести уголовную ответственность.

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