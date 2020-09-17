Юрченко забаррикадировался в доме и не пускает НАБУ, – Лещенко
По состоянию на 10:00 17 сентября НАБУ и САП так и не смогли вручить сообщение о подозрении нардепу от "Слуги народа", фигуранту коррупционного скандала Александру Юрченко.
Об этом написал на своем Telegram-канале бывший парламентарий Сергей Лещенко. По его словам, Юрченко не явился на пленарное заседание Верховной Рады, закрылся в частном доме и не выходил наружу.
"Юрченко пользуется тем, что без ордера суда на проникновение в помещение детективы не могут зайти внутрь. Тактика Юрченко безнадежна, поскольку существуют разные способы вручения подозрений, а не только лично в руки", – отметил Лещенко.
Напомним, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала Юрченко подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый чиновник или депутат, пойманный на взятке, должен понести уголовную ответственность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Исключенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $13 тысяч (вся сумма составляла $200 тысяч), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции.
В уголовном производстве о взятке фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.