Юрченко пришел в Раду собирать "плюшки", – Сазонов

Татьяна Гайжевская Политика 15:34, 5.11.2020 Обновлено: 15:50, 5.11.2020

Подозреваемый в коррупции народный депутат Александр Юрченко имеет право посещать заседания Верховной Рады, поскольку его вина еще не доказана в суде.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов. "Юрченко прекрасно понимает, что еще раз депутатом он вряд ли станет, надо успеть все свои хотелки, все свои плюшки получить уже сейчас", – заметил он.

"До приговора суда он не является преступником, он является только подозреваемым. Тем более, доказательная база явно слабая. Статус народного депутата у него никто не отнимал, человек ходит на работу. Тем более, как мы знаем из предыстории, эта работа очень неплохо оплачивается, а деньги на залог уже потрачены", – подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что фракция "Слуга народа", из которой Юрченко был исключен, уже не имеет влияния на него.

"Так что можно говорить исключительно в контексте морали, но я не думаю, что в данном случае это имеет смысл", – резюмировал блогер.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.

  • 18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.

  • Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.

  • В четверг, 5 ноября, народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде. Накануне с него сняли электронный браслет.

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