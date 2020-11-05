Юрченко пришел в Раду собирать "плюшки", – Сазонов
Фракция «Слуга народа» не имеет влияния на нардепа Александра Юрченко
Второй раз народным депутатом он уже не будет, убежден Кирилл Сазонов
Подозреваемый в коррупции народный депутат Александр Юрченко имеет право посещать заседания Верховной Рады, поскольку его вина еще не доказана в суде.
Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов. "Юрченко прекрасно понимает, что еще раз депутатом он вряд ли станет, надо успеть все свои хотелки, все свои плюшки получить уже сейчас", – заметил он.
"До приговора суда он не является преступником, он является только подозреваемым. Тем более, доказательная база явно слабая. Статус народного депутата у него никто не отнимал, человек ходит на работу. Тем более, как мы знаем из предыстории, эта работа очень неплохо оплачивается, а деньги на залог уже потрачены", – подчеркнул Сазонов.
Он добавил, что фракция "Слуга народа", из которой Юрченко был исключен, уже не имеет влияния на него.
"Так что можно говорить исключительно в контексте морали, но я не думаю, что в данном случае это имеет смысл", – резюмировал блогер.
Как писал OBOZREVATEL:
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
В четверг, 5 ноября, народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде. Накануне с него сняли электронный браслет.