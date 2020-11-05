Юрченко пришел в Раду собирать 'плюшки', – Сазонов

Подозреваемый в коррупции народный депутат Александр Юрченко имеет право посещать заседания Верховной Рады, поскольку его вина еще не доказана в суде.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал политический эксперт, блогер Кирилл Сазонов. "Юрченко прекрасно понимает, что еще раз депутатом он вряд ли станет, надо успеть все свои хотелки, все свои плюшки получить уже сейчас", – заметил он.

"До приговора суда он не является преступником, он является только подозреваемым. Тем более, доказательная база явно слабая. Статус народного депутата у него никто не отнимал, человек ходит на работу. Тем более, как мы знаем из предыстории, эта работа очень неплохо оплачивается, а деньги на залог уже потрачены", – подчеркнул Сазонов.

Он добавил, что фракция "Слуга народа", из которой Юрченко был исключен, уже не имеет влияния на него.

"Так что можно говорить исключительно в контексте морали, но я не думаю, что в данном случае это имеет смысл", – резюмировал блогер.

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