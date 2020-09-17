Юрченко официально исключили из "Слуги народа"

Борис Бондарь Политика 15:52, 17.09.2020 Обновлено: 16:20, 17.09.2020

Народного депутата Александра Юрченко официально исключили из фракции политической партии "Слуга народа".

Об этом сообщил первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Соответствующее объявление он зачитал перед закрытием пленарного заседания ВР 17 сентября.

"Согласно части 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины и согласно решению депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 14 сентября 2020 года, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал Стефанчук.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время общения с журналистами 15 сентября заявил, что Юрченко ещё не подал заявление о выходе из фракции, но по телефону пообещал передать его руководству фракции.

В Офисе президента Владимира Зеленского поддержали решение Юрченко о выходе из фракции "Слуга народа" после скандала с его причастностью к коррупционным схемам в Верховной Раде. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Там назвали решение Юрченко “уместным” и выразили надежду на его сотрудничество с правоохранительными органами.

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