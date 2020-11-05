Юрченко без препятствий вернулся в Раду и чуть не подрался с Леросом. Фото и видео
Народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде и вступил в перепалку с также исключенным из СН Гео Леросом.
В частности, он пришел на заседание парламента 5 ноября. Под зданием ВРУ между ним и коллегой-парламентарием возник словесный конфликт, который едва не перерос в драку, передает ASPI news (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Как известно, накануне с подозреваемого в коррупции Юрченко сняли электронный браслет. У входа в здание Рады он раздавал журналистам комментарии об открытом относительно него уголовном производстве.
"Никакие деньги я не брал. Чтобы вы понимали, я это докажу. Я не Дэу Ланос, чтобы распространять... Ну как его там – Дэу Ланос, Гео Лерос. А вы знаете, как его зовут на самом деле?" – говорил Юрченко.
По стечению обстоятельств, в этот момент к нему подошел нардеп Гео Лерос, который "обнял" его за шею и со словами "Иди сюда..." попытался потянуть к себе.
"Ты не трогай меня, пожалуйста, уважаемый. В отличие от этого человека, я не нарушаю законодательство и не разглашаю тайну следствия. Вы видите, как этот человек себя ведет. Мне неприятно, что ко мне кто-то подходит, трогает", – ответил Юрченко.
Отметим, что перепалку исключенных из СН нардепов прокомментировала депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Гео Леросом... Юрченко считает, что именно Лерос повредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн"... История с Юрченко – это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", – написала она в Facebook.
Как сообщал OBOZREVATEL:
НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Юрченко.
Выведенный из фракции СН нардеп Гео Лерос заявил, что помощник взял первые $ 13 000 (вся сумма составляла $ 200 000), которые предусматривались Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами.
В уголовном производстве о взятках фигурируют и другие народные депутаты, сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
17 сентября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение депутату Юрченко в совершении преступлений, зафиксированных НАБУ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что подозреваемый в получении взятки Юрченко сядет в тюрьму.
18 сентября нардеп не явился на заседание Высшего антикоррупционного суда, сославшись на возможное заражение COVID-19.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде ареста до 9 ноября с возможностью внесения залога в размере более 3 млн гривен.
Юрченко, который подозревается в коррупции, внес залог в размере 3 миллионов гривен и вышел из СИЗО.
Александр Юрченко, которого заподозрили в причастности к масштабной коррупционной схеме, пришел в Верховную Раду и заявил, что не намерен оставлять мандат.
Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро в отношении народного депутата Александра Юрченко и его неофициального помощника Ивана Фищенко.
4 ноября с народного депутата Александра Юрченко, которого САП и НАБУ подозревают в получении взятки, решением Высшего антикоррупционного суда снят электронный браслет.