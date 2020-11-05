Юрченко без препятствий вернулся в Раду и чуть не подрался с Леросом. Фото и видео

Народный депутат Александр Юрченко, который был исключен из фракции "Слуга народа" и ранее находился под домашним арестом, вернулся к работе в Раде и вступил в перепалку с также исключенным из СН Гео Леросом.

В частности, он пришел на заседание парламента 5 ноября. Под зданием ВРУ между ним и коллегой-парламентарием возник словесный конфликт, который едва не перерос в драку, передает ASPI news (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как известно, накануне с подозреваемого в коррупции Юрченко сняли электронный браслет. У входа в здание Рады он раздавал журналистам комментарии об открытом относительно него уголовном производстве.

Юрченко вернулся на работу в Раду

"Никакие деньги я не брал. Чтобы вы понимали, я это докажу. Я не Дэу Ланос, чтобы распространять... Ну как его там – Дэу Ланос, Гео Лерос. А вы знаете, как его зовут на самом деле?" – говорил Юрченко.

Лерос и Юрченко под ВРУ

По стечению обстоятельств, в этот момент к нему подошел нардеп Гео Лерос, который "обнял" его за шею и со словами "Иди сюда..." попытался потянуть к себе.

Конфликт Лероса и Юрченко под ВРУ

"Ты не трогай меня, пожалуйста, уважаемый. В отличие от этого человека, я не нарушаю законодательство и не разглашаю тайну следствия. Вы видите, как этот человек себя ведет. Мне неприятно, что ко мне кто-то подходит, трогает", – ответил Юрченко.

Отметим, что перепалку исключенных из СН нардепов прокомментировала депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"В Раде страсти не угасают. В кулуарах печально известный депутат Юрченко подрался с Гео Леросом... Юрченко считает, что именно Лерос повредил его репутации, а не "переговоры о взятке в 40 млн"... История с Юрченко – это яркий пример реальной "антикоррупционной политики" действующей власти", – написала она в Facebook.

Скриншот поста Facebook Виктории Сюмар

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