"Юмор – не его козырь": пресс-секретарь Зеленского оценила Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оценила чувство юмора пятого президента Украины Петра Порошенко.
"Последняя шутка Петра Порошенко мне понравился, когда во время съезда своей партии он здоровался с присутствующими и сказал, что по новому протоколу нужно обращаться "чуваки и чувихи ". Он потролил новую администрацию, но он – молодец", – рассказала в интервью "Йоду" спикер.
По ее словам, он сделал шаг – от отца нации, хозяина на своей земле – к человеку, который может пошутить. Это, наверное, было впервые, когда Порошенко пошутил точно, добавила пресс-секретарь. Ведь юмор – это точно не его козырь.
Спикер Зеленского оценила Порошенко
president.gov.ua
Спикер также отметила, что в украинской политике не хватает юмора, ведь никто не умеет посмеяться над собой.
"В Зеленского, конечно, не монополия на юмор, но в нашей политике этого не хватает. У нас никто не умеет посмеяться над собой. И это проблема, потому что это советский комплекс – комплекс человека, который себя возвышает. "Я золотой теленок, золотая корова, не трогайте меня". И не дай бог посмеяться над ними", – прокомментировала Юлия Мендель.
Также пресс-секретарь сказала, что еще не находила политиков, с которыми шутить естественно, легко и комфортно.
"Хотя господин Ляшко, мне кажется, профессионально пытается стать комиком. Когда он ведет коров под Кабмин, то это смешно. Но по сравнению с Зеленским – это другой юмор", – рассказала спикер.
Юлия Мендель отметила, что Владимир Зеленский умеет поставить шутку в контекст и быстро сориентироваться. По ее мнению, это интеллектуальный юмор.
"Поэтому я не вижу Владимира Зеленского с коровой у Кабмина. Только прошу, не делайте из этой фразы заголовок", – подытожила женщина.
Как писал OBOZREVATEL :
Юлии Мендель 32 года. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.
Указ о назначении Юлии Мендель пресс-секретарем президента Украины было опубликовано 3 июня.
Также Мендель попала в скандал в США из-за должности в Зеленского.
Пресс-секретарь рассказала, как получила должность.
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