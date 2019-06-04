"Юмор – не его козырь": пресс-секретарь Зеленского оценила Порошенко

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оценила чувство юмора пятого президента Украины Петра Порошенко.

"Последняя шутка Петра Порошенко мне понравился, когда во время съезда своей партии он здоровался с присутствующими и сказал, что по новому протоколу нужно обращаться "чуваки и чувихи ". Он потролил новую администрацию, но он – молодец", – рассказала в интервью "Йоду" спикер.

По ее словам, он сделал шаг – от отца нации, хозяина на своей земле – к человеку, который может пошутить. Это, наверное, было впервые, когда Порошенко пошутил точно, добавила пресс-секретарь. Ведь юмор – это точно не его козырь.

Спикер Зеленского оценила Порошенко president.gov.ua

Спикер также отметила, что в украинской политике не хватает юмора, ведь никто не умеет посмеяться над собой.

"В Зеленского, конечно, не монополия на юмор, но в нашей политике этого не хватает. У нас никто не умеет посмеяться над собой. И это проблема, потому что это советский комплекс – комплекс человека, который себя возвышает. "Я золотой теленок, золотая корова, не трогайте меня". И не дай бог посмеяться над ними", – прокомментировала Юлия Мендель.

Также пресс-секретарь сказала, что еще не находила политиков, с которыми шутить естественно, легко и комфортно.

"Хотя господин Ляшко, мне кажется, профессионально пытается стать комиком. Когда он ведет коров под Кабмин, то это смешно. Но по сравнению с Зеленским – это другой юмор", – рассказала спикер.

Юлия Мендель отметила, что Владимир Зеленский умеет поставить шутку в контекст и быстро сориентироваться. По ее мнению, это интеллектуальный юмор.

"Поэтому я не вижу Владимира Зеленского с коровой у Кабмина. Только прошу, не делайте из этой фразы заголовок", – подытожила женщина.

Как писал OBOZREVATEL :

Юлии Мендель 32 года. В разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times.

Указ о назначении Юлии Мендель пресс-секретарем президента Украины было опубликовано 3 июня.

Также Мендель попала в скандал в США из-за должности в Зеленского.

Пресс-секретарь рассказала, как получила должность.

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