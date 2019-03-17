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Тимошенко на десятитысячном митинге в Северодонецке призвала к единству Украины

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Юлия Тимошенко стала первым и пока единственным кандидатом в президенты, которая провела встречу с общиной на центральной площади административного центра Луганщины. Пообщаться с лидером "Батьківщини" пришло около 10 000 жителей Северодонецка.

Все они поддержали желание Юлии Тимошенко быть частью единого народа, который никто не разделит, сообщает сайт "Батьківщини".

"Если так произойдет и выборы хорошо закончатся, я никогда не допущу, чтобы нас, единый украинский народ, делил кто-то на восток и запад, по языку, религии, политике. Каждый раз на каждых выборах нас пытались развести по разные стороны баррикад", – заметила она и добавила, что после того горя, которое пережили люди, сегодня всем надо крепко обняться.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Северодонецк

Северодонецк

Северодонецк

Северодонецк

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко

Кандидат в Президенты подчеркнула, для Украины крайне важно построить переговорный процесс и достичь мира тем путем, который больше не уничтожит ни жизнь, не унизит ни одну семью и не выгонит ее из собственного дома.

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Именно поэтому после выборов, убеждена Юлия Тимошенко, надо немедленно начинать новый сильный переговорный процесс, основанный на подписанном в 1994 году Будапештском меморандуме, когда наша страна отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала в мире в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ. Он подписан ключевыми странами мира. И первый шаг нового президента – собрать за одним столом лидеров стран-подписантов.

"В последнее время я разговариваю со всеми лидерами ключевых стран. Я с ними хорошо знакома и могу с ними говорить без посредников, без специальных процедур. Я говорю о том, чтобы после выборов мы сели за стол переговоров и договорились о мире. И мир будет. Я знаю настроения каждого президента, который давал нам гарантии, знаю настроения их команд и народов. Мир будет", – заверила единственный на сегодня кандидат, которая встретилась с людьми на Луганщине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергей Тарута поддержал Тимошенко на выборах президента Украины

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Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Тег
ВО Батьківщина

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