Тимошенко: расследование Счетной палаты поможет остановить воровство украинской ГТС

Счетная палата приняла решение принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства отечественной газотранспортной системы.

Об этом Юлия Тимошенко сообщила во время Согласительного совета лидеров парламентских фракций и групп, сообщает пресс-служба партии "Батьківщини".

"Счетная палата встала на защиту народа. Ведь под шумок выборов Украину пытались лишить ценной стратегической собственности", – подчеркнула лидер политсилы.

Она напомнила, что обратилась в Счетную палату сразу после того, как стало известно, что правительство пытается довести ГТС до банкротства, переписать ее имущество на так называемое ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и вывести из-под контроля государства.

Юлия Тимошенко Фото сайта партии "Батьківщина"

Защитить национальное достояние Юлия Тимошенко призвала и депутатов. Для этого, по ее словам, надо принять подготовленный "Батьківщиною" законопроект №8107, зарегистрированный еще в начале 2018 года, но так и не вынесенный на голосование.

"Мы можем этот закон принять уже на этой неделе и остановить кражу ГТС, запланированную старой властью. Прекратите, прикрываясь патриотическими лозунгами, воровать у народа его собственность", – подчеркнула Тимошенко.

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