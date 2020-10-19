Юлия Тимошенко представила неотложный план действий для Киева

Глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко совместно со столичной командой представила неотложный план действий после выборов 25 октября.

По словам политика, Киеву нужна сильная и надежная команда "Батьківщины", которая всегда стояла на защите интересов людей, никогда не исповедовала двойных стандартов и способна изменить Киев, поскольку киевляне заслуживают лучшего, говорится на сайте политсилы (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Самое главное – нам надо наполнить бюджет Киева и сделать так, чтобы большая часть налогов, которые платят киевляне, оставалась в бюджете города. Но очень важно, чтобы эти дополнительные финансы, которые мы обеспечим для столицы, не использовались на коррупцию, откаты и неэффективные действия, связанные с чьим-либо лоббистским бизнесом", – подчеркнула Тимошенко.

Она озвучила главные направления, на которые команда "Батьківщины" в первую очередь направит средства столичного бюджета:

коренная реставрация и ремонт всего жилого фонда Киева;

разгрузка транспортных магистралей и ежегодное открытие минимум одной станции метро в столице;

увеличение количества экологического транспорта: троллейбусов и трамваев;

обеспечение бесплатными билетами льготных категорий граждан;

введение социальной защиты пенсионеров и доплата от 500 до 1000 гривен в месяц;

введение обязательного медицинского страхования в виде муниципальной медицинской страховки;

повышение зарплат для столичных медиков на уровне не ниже, чем в соседней Польше;

создание муниципальной столичной полиции.

Также Тимошенко обратила внимание на экологические инициативы "Батьківщины", которые нужно реализовать в столице:

полная реконструкция Бортнической станции аэрации;

строительство современного мусороперерабатывающего завода, который будет работать по новейшим технологиям и не будет иметь никаких выбросов в атмосферу;

полная реконструкция системы очистки водопроводной воды для Киева.

"Наша команда – это профессиональные люди. Наш кандидат в мэры Киева Алексей Кучеренко – человек, который коренным образом знает все хозяйство Киева, беспрецедентно для политики – честный и порядочный. Он не даст ни копейки киевского бюджета использовать не в том направлении, который нужно киевлянам. Наши кандидаты в депутаты Киевского городского совета знают свою работу, могут принять правильные решения, подготовить правильные документы, а главное – добиться выполнения первоочередных шагов, необходимых столице. Я верю в нашу команду и в то, что ей удастся сделать жизнь в столице комфортной и безопасной для людей", – заверила Тимошенко.

Как сообщил OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко заявила, что ситуация с эпидемией в стране критическая – люди беззащитны, больницы уже не способны принимать пациентов. Верховная Рада должна на внеочередном заседании 20 октября принять постановление "Батьківщины" №4228 о создании Нацштаба работы с COVID-19.