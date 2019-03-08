Победный мир в Украине принесут переговоры в формате "Будапешт+" — Тимошенко

Новый формат переговоров "Будапешт плюс" – это путь к миру в Украине. И новый президент сразу после выборов начнет его вводить.

Об этом кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время программы "Право на власть" на телеканале 1+1, передает пресс-служба партии.

По ее словам, Минский переговорный процесс зашел в тупик и нам надо немедленно менять стратегию достижения мира в Украине.

По мнению лидера "Батьківщини", действующей власти надо было сразу правильно организовывать дипломатический процесс: не идти на Минские переговоры, которые посадили за стол переговоров двух террористов, так называемых "руководителей ЛНР/ДНР", а обратиться к Будапештскому меморандуму, подписанному в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии незыблемости своих границ.

Юлия Тимошенко отметила, Будапештский меморандум – это неотъемлемая часть международного права, признана миром, чего не скажешь о Минских договоренностях.

К тому же, переговорный процесс в Минском формате, по сути, остановлен, сказала она. И заметила, что встречи на уровне лидеров в нормандской формате (участвовали лидеры Германии, Франции, страны-агрессора и Украины) не проходят 2,5 года.

Лидер "Батьківщини" убеждена, что у действующего президента нет пути к миру, ведь он говорит о безальтернативности Минского формата.

Зато команда Военного кабинета Юлии Тимошенко разработала пошаговый план действий, предусматривающий, кроме нового формата переговоров, построение сильной армии, введение нового военного контракта, который сделает службу привлекательной, чтобы не было, как в конце 2018 – "почти 30 тыс. военных покинули армию", добавила политик.

Кроме того, все, кто обогащался на войне, в крови, понесут ответственность, отметила она и напомнила о недавно обнародованном расследовании по поставкам власти непригодных запасных частей из страны-агрессора по завышенным ценам.

Юлия Тимошенко убеждена: "Мир будет установлен. И Донбасс, и Крым будет возвращены. Мы как Украина, все граждане, которые живут в Крыму и на Донбассе – единый народ".

Как сообщал OBOZREVATEL, Юлия Тимошенко уверена, что впервые за 28 лет коррупционеры будут отвечать по закону.

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