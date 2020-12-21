Ермак лишился одного из своих замов: стало известно, кто получит должность

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Юлия Ковалив уволилась с этой должности по собственному желанию.

Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщила пресс-служба ОП на канале в Telegram. Ведомство подчеркнуло, что президент Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Ковалив на результат, "поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений".

По данным OBOZREVATEL, освободившееся место в ОП займет экономист Юлия Свириденко. 21 декабря ее уволили с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по собственному желанию.

Свириденко родом из Чернигова. Она работала в Черниговской ОГА, в частности, начальником Департамента экономического развития, советником главы и и.о. главы облгосадминистрации. Она – директор ООО "Сидко Украина", специализирующейся на производстве кормов для диких птиц.

Сама бывшая заместительница Андрея Ермака сообщила, что полтора года работы в ОП стали для нее и большим вызовом, и "большим удовольствием помогать в подготовке и реализации структурных изменений в экономическом секторе".

Она добавила, что сопровождала подготовку инициатив по улучшению инвестиционного климата, законов о концессии, приватизации, рынке земли, банковской системе, поддержке бизнеса на время карантина, стимулирования инвестиций и другие.

"Этими законами был создан потенциал для дальнейшего экономического развития Украины", – уверена Ковалив.

Сообщение ОП:

Глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев назвал Ковалив "однозначно сильным звеном". Соответствующий пост политик обнародовал на своем Telegram-канале.

Добавим:

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября-2020 в Офисе президента произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших были заместители главы ведомства Юлия Ковалив и Андрей Смирнов. Тогда Ковалив подтвердила, что COVID-19 заболела вся ее семья.