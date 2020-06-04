Языковой закон Украины меняют по лекалам Кремля? Рада готовится усилить защиту "прав русскоязычных"

Никто из депутатов, входящих в профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, не знает, как именно хотят поменять языковый закон

Украинский – единственный государственный и обязательный для использования в органах госвласти, а также в публичных сферах

"Слуга народа" инициирует изменение языкового закона, принятого всего лишь в июле прошлого года. Высокая секретность разработки упомянутого документа, а также известное желание Кремля превратить усиление статуса русского языка на Донбассе в одно из условий реинтеграции "ЛДНР", позволяют сделать однозначный вывод: вскоре "права русскоязычных" защитят самым лучшим образом.

Нужно ли сейчас менять языковый закон, что будет с украинским и при чем здесь "Л/ДНР" – читайте в материале OBOZREVATEL

Новый языковой закон пугает. Почему?

"Языковой закон в Украине необходимо пересматривать с учетом позиций всех граждан", – заявил глава ВР Дмитрий Разумков. При этом спикер, который сам во время предвыборной президентской кампании-2019 разговаривал на русском и не хотел переходить на государственный язык ("пока оккупированы Крым и Донбасс"), так и не уточнил, о каких именно изменениях может идти речь.

"Никто не говорит о втором, третьем, пятом или десятом государственном языке, но мы должны услышать позиции всех, кто живет в этой стране. Есть гуманитарные вопросы, непосредственно связаны с возвращением оккупированных Россией территорий Украины под контроль Киева. Закон должен устраивать всех граждан Украины, несмотря на то, где они живут и на каком языке разговаривают", – уточнил он.

Судя по всему, спикер имел в виду статус русского языка на оккупированном Россией Донбассе в контексте переговоров по окончанию войны в регионе. В Кремле постоянно говорят, что "в "Л/ДНР" должны говорить на русском". Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев неоднократно предполагал в комментарии OBOZREVATEL, что украинские политики могут согласиться "на русский язык на Донбассе в обмен на определенные уступки россиян в процессе деэскалации конфликта и возвращения региона обратно в состав Украины".

Языковой закон в Украине могут изменить

Подливает масла в огонь и заявление главы украинского МИДа: "Урегулирование конфликта на Донбассе невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие", – подчеркнул Дмитрий Кулеба после последних переговоров о прекращении войны на Донбассе, прошедших в Берлине 3 июня. Деталей Кулеба, конечно, не упомянул, но ключевое слово озвучил "компромиссы".

Режим секретности в действии

OBOZREVATEL обзвонил нескольких депутатов, входящих в профильный комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, который, собственно, должен инициировать упомянутый документ. Но... ни один из членов комитета – наших собеседников – не в курсе, о каких именно изменениях языкового закона говорит Разумков и связано ли это с переговорами по Донбассу.

Например, нардеп от партии "Слуга народа" Никита Потураев не уверен, что спикер намерено поднял тему языкового закона именно сейчас. Он думает, что тот мог просто отвечать на заданный журналистами вопрос на брифинге. "Я с Дмитрием Александровичем на эту тему не разговаривал, но позиция нашего комитета в том, что не стоит проводить вообще никакого пересмотра языкового закона, не дождавшись решения Конституционного суда, который должен высказаться по этому поводу. Уже на основании такого решения можно делать соответствующие шаги", – уточнил нардеп.

Что о языковом законе думает президент Зеленский и его команда

Президент Владимир Зеленский и его ближайшие советники время от времени намекают на притеснение нацменьшинств, которые живут в Украине, в контексте языкового вопроса. Мол, не стоит заставлять их говорить на украинском. При этом Зеленский соглашался, что у русскоязычных в Украине нет проблем, а вот жителям Донбасса можно было бы дать возможность говорить и заполнять документы на русском.

Владимир Зеленский

На своей недавней пресс-конференции в середине мая президент еще раз напомнил, что ко всем национальным меньшинствам, которые обязаны знать украинский, должно быть справедливое отношение.

"Нам надо навести порядок с языковыми квотами, давайте сядем и проговорим. Не мы их вводили, квоты были еще до нас. Некоторые детали утрачены, а из-за них мы видим, что существует какая-то несправедливость к людям, которые неукраиноязычные в Украине", – уточнил он.

Первый помощник президента Украины и один из его главных советников Сергей Шефир в июле прошлого года уточнял, что "нельзя вернуть Донбасс назад под контроль Украины, заставляя его говорить на украинском".

"Я считаю, что началась спекуляция на языке. Этот вопрос разъединяет страну. Сейчас в садиках, в школах дети говорят на украинском языке. В будущем это генетически закрепится. Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском", – убежден он.

Такой же идеи придерживался бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Он был не против предоставления русскому языку регионального статусав Донецкой и Луганской областях, если эти регионы вернутся под контроль Украины. "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный – украинский, региональный – русский и при условии, что после этого они – территория Украины", – отмечал Богдан в период старта переговоров Украины и России по реинтеграции Донбасса.

Нардеп Николай Княжицкий из профильного комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики не исключил, что заявление Разумкова могло появиться на фоне переговоров с Россией.

"В Украине нет проблем на языковой почве, но если политик начинает говорить о ней, это означает, что он хочет получить какую-то поддержку. Разумков мог выдать свое заявление на фоне переговоров с Российской Федерацией. Но цель России не вернуть нам людей или территории, а сделать так, чтобы мы признали эти квазиобразования (имеется в виду "Л/ДНР". – Ред.) и чтобы она влияла на нашу гуманитарную политику", – заверил он.

Что может быть по факту после изменения закона

Российские представители постоянно требуют вернуть русский язык в учебный процесс в Украине. Для них это вопрос минимум. Максимум – это статус русского языка в Украине как второго государственного. Время от времени некоторые украинские политики напоминают об этом, подавая соответствующие законопроекты.

Русский язык в Украине www.5.ua

Кроме того, инициатива "Слуг народа" обязательно затронет квоты хотя бы потому, что "Квартал 95" выпускает русскоязычный продукт, а бывший фронтмен коллектива Владимир Зеленский (даже став главой государства) постоянно жалуется на этот инструмент защиты украиноязычного продукта.

Также следует ожидать упразднения норм закона, вступающих в силу с 2021 года: экзамена на уровень владения государственным языком во время получения украинского гражданства и обязательное использование украинского языка в кино, театрах и музеях и сфере обслуживания.

Ну и, конечно, – официальный статус русского языка для ряда регионов.

Есть ли шанс иного развития событий?

Да, есть. Правда, небольшой. Некоторые оптимисты считают, что Дмитрий Разумков начинает своей политический проект, который будет рассчитан на Восточную Украину. Выйти к будущему избирателю спикер парламента собирается в "ватной телогреечке", приемлемой для большинства жителей Юго-Востока страны. Поэтому эти "оптимисты" считают, что "заказчика" языкового закона можно будет выявить в ближайшее время: если "Слуги народа" в массе своей "продинамят" его, то оснований для беспокойств нет. Но, как только все топ-спикеры СН станут расхваливать этот документ, то пиши "пропало": значит языковой закон – как раз один из тех компромисов, о которых говорил глава МИДа.

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