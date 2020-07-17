Скандальный закон Бужанского: как Рада отстояла обучение на украинском языке

Верховная Рада Украины ушла на каникулы, так и не рассмотрев скандальный законопроект №2362 нардепа от фракции "Слуга народа" Максима Бужанского. Он предлагал отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Несколько дней документ вносили в повестку дня под акции протеста со стороны активистов у стен парламента. Теперь же запланированный переход на украинский язык в школах с 1 сентября все-таки состоится. Что стояло за законопроектом и кто его поддерживал - читайте в OBOZREVATEL.

Уничтожение украинского языка в образовании

На рассмотрение документ поставили 16 июля несмотря на то, что его отклонил профильный комитет ВР по вопросам образования, науки и инноваций. В частности, законопроект не поддержали и в Министерстве образования и науки, указав, что он противоречит целям образовательной реформы.

С критикой инициативы Бужанского выступил и языковой омбудсмен Тарас Кремень, который призвал народных депутатов снять его.

Тарас Кремень против законопроекта Бажанского "Радио Свобода"

В комментарии OBOZREVATEL Кремень объяснил, что такие предложения не поддерживаются не только политиками и чиновниками, а всем украинским обществом, в частности педагогами.

"Общество однозначно этого не примет, даже больше, учителя не понимают, что от них хочет этот господин. Я общался на этой неделе с педагогами из разных регионов, которые работают и в учебных заведениях с преподаванием на языке нацменьшинств, по большому счету – по-русски", – говорит языковой омбудсмен.

"В течение последних 3 лет они адаптировали свои учебные программы, они выбирали учебники, готовили материально-техническую базу, работали над терминологией. Это колоссальный труд, за который учителя получали, в том числе, и доплаты за престижность педагогического труда. Они проходили повышение квалификации по владению государственным языком и многое другое", – отмечает он.

По словам Кремня, преподаватели возмущены предложением народного депутата и не воспринимают этот законопроект. "Я также категорически выступаю против тех инициатив, которые идут на уничтожение украинского языка в образовании", – добавил он.

Шансы принятия были

До последнего народные депутаты, которые выступали против закона, опасались, что его могут вынести на рассмотрение, хотя он и был в конце списка. Более того, существовали риски принятия парламентом, о чем в комментарии OBOZREVATEL сказал народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович.

"С одной стороны там есть сам Бужанский, который продвигает этот закон. С другой стороны, около 39 народных депутатов от "Слуги народа" заявили, что они не будут голосовать. Но этого не достаточно, чтобы уверенно сказать, что при вынесении на голосование этот закон не пройдет. К сожалению, такая вероятность есть", – отметил он.

Владимир Вятрович "Цензор.net"

Действительно, несколько десятков коллег Бужанского по фракции открыто выступили против голосования за языковой закон. Соответствующее обращение было опубликовано на Facebook-странице народной избранницы Анастасии Радиной, где парламентарии выразили обеспокоенность общественной реакцией и заявили, что не будут за него голосовать.

"Мы полностью осознаем тот факт, что развитие и распространение государственного украинского языка в системе образования в нашей стране является залогом общенационального согласия и единения украинского общества в той же мере, что и ценности демократии и верховенство права. Без защиты этих базовых составляющих общественного единства прогресс в Украине невозможен. Поэтому заявляем, что законопроект № 2362 противоречит нашим убеждениям и вносит раскол в общество, создает напряжение, усложняет в перспективе решения общегосударственных задач общественного развития", – написали они.

В то же время под Верховной Радой второй день проходила акция протеста против законопроекта Бужанского. Участники разложили большой плакат на земле с надписью "Руки прочь от закона о языке" и зажгли под зданием парламента костер.

Протест под Радой

На акцию под парламентом собралось много людей

Участники разложили большой плакат на земле

Чего хотел Бужанский

В тексте документа говорится об отмене перехода русскоязычных средних классов на украинское обучение с 1 сентября 2020 года. По мнению автора, переход должен состояться 1 сентября 2023 года.

Также проект закона снижает объем украинского: вместо 80%, как это предусмотрено сейчас, 20% – в пятом-восьмом классах, 40% – в девятом, 60% – в старших классах.

Не первая атака на украинский язык

Год назад парламент принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему, с 16 июля 2019-го украинский стал обязательным к использованию в публичном пространстве, кроме сферы частного общения.

Но ровно через год в Конституционный суд Украины поступило представление от 51 нардепа, преимущественно из "Оппозиционной платформы – За жизнь", которые требовали проверить на конституционность принятый закон о языке.

На их взгляд, он нарушает конституционные права граждан: на использование и защиту родного языка, на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины. Еще одна претензия – закон принят с якобы нарушением конституционной процедуры.

7 июля КСУ приступил к рассмотрению данного дела, однако окончательного решения пока нет. Судя по повестке дня на сайте суда, до конца месяца повторных заседаний по "языковому закону" не будет.