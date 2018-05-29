Языковой скандал: Венгрия согласилась на переговоры с Украиной

Представители Министерства образования и науки Украины проведут консультации с венгерским национальным меньшинством 5 июня относительно языковой статьи закона об образовании.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин после встречи с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщает "Украинская правда".

"Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения", - подчеркнул Климкин.

По его словам, "логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы преподавание языка было улучшено". Кроме того, по словам министра, представители венгерского меньшинства должны понимать, в какой они стране живут, а также смогли сохранить свою самобытность.

Климкин добавил, что встреча с венгерским коллегой запланирована в июне.

Напомним, 25 мая Венгрия отправила Генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение о пересмотре политики Альянса в отношении Украины, в котором говорилось, что в стране "провалилось реформирование". Кроме того, сторона обвинила государство в том, что оно не способно выполнять базовые обязательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

Закон "Об основах государственной языковой политики" (Кивалова-Колесниченко) был признан не соответствующим Конституции. В связи с этим Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе сообщил, что Будапешт не может поддержать евроатлантические усилия Украины до отмены "дискриминационного" закона об образовании.

Позже он поставил Украине ультиматум, обвинив Киев в том, что этот закон "нарушил обязательства страны перед НАТО".