Языковой скандал: Венгрия предъявила Украине новые претензии

Венгрия выдвинула Украине новые требования по языковой политики, несмотря на то, что ранее согласилась с тем, что Киев должен выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Укринформ.

В частности, новые претензии Будапешта касаются проекта закона о языке, который внесен в Верховную Раду и пока что находится только на стадии рассмотрения в профильном комитете.

"Он еще не прошел первое чтение, а они уже о нем говорят", - сказала Гриневич.

Также она напомнила, что 23 июня во время встречи министров иностранных дел Венгрии и Украины Петер Сийярто выразил позицию, что Венгрия требует от Украины выполнения рекомендаций Венецианской комиссии.

"Воплощение этих рекомендаций - дело украинского парламента", - отметила министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

При этом, в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.

Также Венгрия официально сняла свое вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.

Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.