Языковой омбудсмен выступил против законопроекта Бужанского о русификации образования.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призвал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект авторства "слуги народа" Максима Бужанского, который намерен упразднить 80% обучения в школах на украинском языке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Креминь напомнил, что профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, несмотря на очевидные риски, аналогично рекомендовал отклонить этот законопроект.

Языковой омбудсмен отметил, что Минобразования не поддерживает закон №2362, поскольку он противоречит целям образовательной реформы и потому, что потребует 56 млн грн только срочных расходов.

Отметим, речь идет о законопроекте № 2362, который предусматривает отмену перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года и отcрочку этого до 2023-го. Креминь предостерег, что законопроект позволяет и после 2023-го преподавать 40-60% предметов на языке нацменьшинств, в том числе на русском языке (сейчас - 20%), а также преподавать "один или несколько предметов" – в том числе на русском.

"Утверждение, что законопроект направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других нацменьшинств, не соответствуют действительности", – подчеркнул уполномоченный, добавив, что языковой закон решением Конституционного суда от 16 июля 2019 года признан соответствующим основному закону Украины.

По мнению Креминя, только сообщение о том, что Рада хочет рассмотреть его на пленарном заседании, "уже вызвало общественные реакцию и протесты, игнорирование которых может привести к непредсказуемым последствиям".

Он выразил надежду на "политическую мудрость и государственную позицию" нардепов, которые, по мнению чиновника, должны снять документ с рассмотрения и в дальнейшем "воздержаться от шагов, которые направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка".

"Верю, что народные депутаты Украины обнаружат политическую мудрость и государственную позицию, снимут с рассмотрения законопроект 2362 и в дальнейшем воздерживаться от тех шагов, которые будут направлены на сужение объема и сферы применения государственного языка", – подытожил Креминь.

Языковой омбудсмен выступил против законопроекта Бужанского о русификации образования Тарас Креминь / Facebook

Языковой омбудсмен выступил против законопроекта Бужанского о русификации образования Тарас Креминь / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий призвал Верховную Раду не рассматривать законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил профильный комитет.