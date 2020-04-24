Уполномоченная по защите украинского языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку, объяснив причины своего ухода с должности.

О решении она написала на своей странице в Facebook, отметив, что теперь наконец вернется к семье и нормальной жизни.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", – отметила языковой обмудсмен.

О том, что побудило ее к такому решению, Монахова рассказала в интервью Opinion. По ее словам, это произошло из-за бездеятельности Кабинета министров и отсутствия зарплаты.

Ведь несовершенство украинского законодательства и отсутствие реакции на это со стороны правительства привело к тому, что уполномоченной по защите государственного языка так и не удалось создать свой секретариат.

Татьяна Монахова Opinion

Как следствие, Госказначейство не смогло профинансировать его и обеспечить Монахову заработной платой.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье. Мол, только депутатам Верховной Рады положено получать, а вам – нет", – возмутилась Монахова.

"Да, за этот период я потратила около 30 000 гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, отныне имею полное право праздновать День волонтера", – с сарказмом подытожила она, добавив, что ее просьбы о помощи проигнорировали даже в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монахова предупредила, что украинские чиновники, которые будут пренебрегать использованием государственного языка в публичной плоскости, могут быть наказаны штрафами.

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