Главная Новости
24 апреля • обновлено в 17:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Языковой омбудсмен со скандалом ушла в отставку: эти двери не открываются

5.5т
Читать материал на украинском

Уполномоченная по защите украинского языка Татьяна Монахова 24 апреля подала в отставку, объяснив причины своего ухода с должности.

О решении она написала на своей странице в Facebook, отметив, что теперь наконец вернется к семье и нормальной жизни.

"Всегда выполняла правило Рузвельта: "Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть". И надо найти силы вовремя осознать, что двери, которые просто нарисованы на кирпичной стене, не открываются. Но это был яркий, полезный, незабываемый период в жизни. Мне кажется, за это время я получила несколько новых профессий", – отметила языковой обмудсмен.

О том, что побудило ее к такому решению, Монахова рассказала в интервью Opinion. По ее словам, это произошло из-за бездеятельности Кабинета министров и отсутствия зарплаты.

Ведь несовершенство украинского законодательства и отсутствие реакции на это со стороны правительства привело к тому, что уполномоченной по защите государственного языка так и не удалось создать свой секретариат.

Татьяна Монахова

Татьяна Монахова

Opinion

Как следствие, Госказначейство не смогло профинансировать его и обеспечить Монахову заработной платой.

"Почти полгода я только тратила собственные средства на поездки из Николаева в Киев, съем там жилья. Без секретариата невозможно получить финансирование. По Киеву я передвигалась на метро. О каком водителе может идти речь, когда мне отказали даже в служебном жилье. Мол, только депутатам Верховной Рады положено получать, а вам – нет", – возмутилась Монахова.

"Да, за этот период я потратила около 30 000 гривен из семейного бюджета на свою работу. Считаю, отныне имею полное право праздновать День волонтера", – с сарказмом подытожила она, добавив, что ее просьбы о помощи проигнорировали даже в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монахова предупредила, что украинские чиновники, которые будут пренебрегать использованием государственного языка в публичной плоскости, могут быть наказаны штрафами.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
27
7
Смешно
5
Интересно
41
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Iatsenko Leonid
Iatsenko Leonid
Рассмотрим этот интересный случай. Доктор наук, знает русский, украинский и английский языки. И выходит, что совершенно ничего не знает из истории возникновения и развития этих языков. Как так может быть? Не понимаю. Как она может штрафовать за использование русского языка, например, в какой ни будь кафешке в Киеве на Подоле на Контрактовой площади? Она не знает, что именно в этом месте этот самый русский язык и создавался? Получается она не знает, что Украина 300 лет назад называлась Русь а то что сейчас называется «Россия» называлось «Московия» и искренно считает что русский язык относится к «Московии». Но тогда почему у нее не возникает вопроса «почему этот язык не называется «московский» а именно русский?». Очевидно доктор наук не знает кто такой Петр Могила и на каком языке он преподавал в Киевской Могилянке, кто такой Феофан Прокопович и как и когда он со всеми преподавателями Киевской Могилянки русифицировал Московию. Если доктор наук не понимает, что вся литература и культура так называемой «России» на самом деле является украинской то как тогда преподают в Николаевском пед. Университете и каким способом защищают диссертации?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Петров Сергей
Петров Сергей
Досвидос, пани шпрехенфюрер!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
попутный тебе ветер в спину, в город русских корабелов,в город-феномен
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги