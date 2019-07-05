"Языковой фронт" против Украины: нардеп раскрыл новую подлость России

Россия в Совете безопасности ООН намерена выдвинуть Украине серьезные обвинения в ущемлении прав национальных меньшинств.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от "Народного фронта" Виктор Еленский, комментируя заседание Совбеза ООН из-за украинского закона о государственном языке, которое инициирует Кремль.

"Россия беспокоится о вопросах, которые могли бы дискредитировать Украину. Потому они выдумывают разные поводы, чтобы атаковать Украину, идут на искусственные обострения", – подчеркнул Еленский.

"Они хотят изобразить Украину как страну, где притесняются права национальных и языковых меньшинств. Они знают, что западные демократии очень чувствительны к правам меньшинств, и пытаются на этом сыграть. Также это должно быть ширмой для того, чтобы прикрыть откровенную дискриминацию национальных и религиозных меньшинств в самой России", – отметил он.

Нардеп также отметил, что закон об украинском языке "прошел очень серьезную эволюцию от первого до второго чтения, стал намного более эффективным и цивилизованным".

"Было очень много поправок. Речь шла о том, что мы должны видеть перед собой не только звериный оскал Кивалова-Колесниченко, которые написали ужасную вещь, которая едва не подорвала всю Украину. Мы должны видеть всех политических украинцев, независимо от этнического происхождения, которые бы хотели использовать украинский язык, но, по разным причинам, не имели для это возможности. Важно создать инфраструктуру, которая бы дала возможность обеспечить изучение украинского языка для тех, кто такой возможности не имел", – объяснил он.

По словам Еленского, Россия – "откровенный, неприкрытый враг Украины", который использует "языковый фронт", чтобы уничтожить украинскую государственность.

"В Украине нет конфликта вокруг языка. Россия постоянно хочет "найти" этот конфликт", – заключил он.

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Совет Безопасности ООН 16 июля по запросу России проведет заседание из-за вступления в силу закона о государственном языке в Украине.

В конце мая Россия уже пыталась рассмотреть в Совбезе ООН закон об украинском языке. Тогда Москву резко поставили на место, что взбесило российских представителей.

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