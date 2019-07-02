"Язык – сильнейшее оружие!" Вакарчук ответил команде Зеленского мощным видео

Лидер группы "Океан Ельзи" и партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал национальную идентичность украинцев самым сильным оружием.

На своей странице в Instagram музыкант опубликовал мощное видео из Харькова, на котором сотни посетителей концерта поют гимн Украины.

"Чтобы достичь перемирия можно выводить танки… Но нельзя "выводить" язык или культуру! Это приведет к капитуляции. Мы сильны, когда мы едины", - подписал он ролик.

Святослав Вакарчук

Как сообщал OBOZREVATEL, до этого известный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк резко раскритиковал заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана относительно референдума по русскому языку на Донбассе.

Напомним, Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Луганскй и Донецкой области.

Позже идеолог политической силы и представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что озвученная Богданом инициатива является исключительно его субъективным мнением.

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