"Явка с повинной": у Порошенко резко ответили на "референдумы" Путина

Никаких организованных "марионетками Кремля" референдумов на оккупированном Донбассе не будет.

Об этом в Facebook написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, которая подчеркнула, что в Минских соглашениях не упоминается данная возможность.

"Есть местные, региональные выборы, проведение которых предполагается согласно украинскому законодательству… Никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях не будет...Референдумы Путин пусть дома организовывает", – написала она.

Также Геращенко назвала "явкой с повинной" заявление президента Российской Федерации относительно "референдума" в аннексированном Крыму.

"Путин признался, что это он и его военные уже организовали "референдум" в Крыму, и я настаиваю, что это признание, эту явку с повинной наши дипломаты должны использовать в исках против РФ и кражи Крыма, во всех наших усилиях для усиления санкций против РФ", – добавила нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ стали известны детали резонансной идеи Путина по Донбассу.