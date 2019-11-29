"Явка с повинной!" Адвокат Порошенко жестко отреагировал на интервью Трубы

Директор ГБР Роман Труба фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона.

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань в своем блоге на УП, комментируя интервью Трубы для LB.ua. По словам Голованя, журналисты "раскрутили" Трубу на "целый букет статей УК".

"Здесь тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)", - написал адвокат.

Роман Труба, Игорь Головань

Головань отметил, что Генеральному прокурору следует срочно обратить внимание на то, что директор ГБР прекрасно понимает свой статус. Он привел цитату Трубы, где он говорит о том, что "директор ГБР не является руководителем органа досудебного расследования и не в праве давать какие-либо указания следователю.

Однако, как отмечает Головань, и в этом интервью, и во многих других, Роман Труба не таясь признается в многочисленных фактах влияния на следователей.

"В кабинете директора происходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования

Более того, прямые указания Трубы исполняющему обязанности руководителя Первого управления организации досудебных расследований еще летом разошлись по интернету.

Труба сам признал отсутствие иллюзий относительно своего статуса, а потому можно считать доказанным, что на следователей он влияет умышленно", - написал Головань.

Кроме того, по словам Голованя, ГБР демонстрирует свою абсолютную зависимость от президентского офиса, что подтверждает сам Труба.

"Яркой реакция Трубы на вопрос о возможной обещание депутата от "Слуги народа" решить какие-то вопросы за якобы заместителя Генпрокурора Виктора Трепака.

Не было соответствующего обращения, а потому производства нет. Но в соответствии с законом выявления преступлений – одна из задач ГБР. Все полученные с заявлений и сообщений, а также обнаружены из других источников сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, вносятся в Единый реестр досудебных расследований в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Однако под руководством Трубы ГБР настолько "независимое и беспристрастное", что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей должностных лиц президентского офиса", - написал адвокат.

Также он отметил, что "поплыл" Труба и на вопросе о его махинации с адресом ГБР.

"Общеизвестно, что логово Трубы и его приспешников – здание номер 15 по улице Петлюры. Однако здание это находится в Шевченковском районе Киева. И следователи ГБР должны со своими ходатайствами обращаться в Шевченковский суд. Вот только с материалами, основанные на портновской лжи и клевете, в Шевченковском суде можно нарваться на отказ.

Другое дело – знаменитый Печерский суд. Поэтому Труба мошеннически делает вид, что сидит не на Петлюры, а на Грушевского. Однако на Грушевского ГБР не найти, на адресные махинации Трубы уже начали обращать внимание", - говорится в блоге.

Он добавил, что именно поэтому Труба недавно, а именно 11 ноября 2019 своим приказом "переместил" следователей центрального аппарата ГБР на бульвар Леси Украинки, 26.

"Само-собой, следователи никуда не переехали, а просто Труба такими примитивными способами пытается удержаться под защитой" пещерного "правосудия", - отметил Головань.

"Труба" морозится "и по утечек из ГБР закрытой информации. Даже пытается" перевести стрелки "на прокуроров. Но сам он по этому вопросу даже свой любимый полиграф не прошел.

Что уж говорить о знаменитой "прослушке". Сам факт прослушивания, который никто даже не решается возразить, красноречиво подтверждает уже сказанное выше.

ГБР, как правоохранительного органа, не существует. А тот факт, что опубликованные записи вполне достоверны, подтверждают и уклончивые ответы Трубы на прямые вопросы, и все предыдущее его поведение", - написал он.

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