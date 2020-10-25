Украинцы проигнорировали выборы: явка стала самой низкой за историю независимости
Явка на местных выборах в 2020 году стала самой низкой за всю историю независимости Украины.
На это указал Telegram-канал Klymenko Time в воскресенье, 25 октября. Отметим, по данным от 98,65% территориальных избирательных комиссий в среднем явка составила 36,98% по Украине.
Сравнительные данные по проценту украинцев, проголосовавших на местных выборах в предыдущие годы:
местные выборы-1994 – 75,5%;
местные выборы-1998 – почти 71%;
местные выборы-2002 – 69%;
местные выборы-2006 – 67%;
местные выборы-2010 – почти 50%;
местные выборы-2015 – 46,6%.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в 08:00 в Украине стартовали выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы организованы на новой территориальной основе: граждане голосовали за представителей новосозданных общин.
Местные выборы начались с массовых нарушений. В частности, вовремя не открылись участки, на местах для голосования происходили столкновения, совершались попытки массового подкупа избирателей и выносились бюллетени с УИК.
Кроме того, по данным Комитета избирателей Украины, граждане приходили на участки в масках с агитационной символикой и фотографировали процесс голосования.
Между тем некоторые политические силы организовали рекламную рассылку в день голосования, а члены избирательных комиссий не допускали на участки наблюдателей.