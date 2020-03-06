Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил новоназначенного главу правительства Дениса Шмыгаля о ловушке со стороны России и дал несколько советов.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Яценюк призвал Шмыгаля прекратить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину. Мол, это часть плана России по уничтожению украинской энергетики.

"Прекратите наконец-то поставки российской и белорусской энергетики в Украину. Это часть российского плана. Они специально поставляют энергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Кто-то говорит, что это борьба против теплоэнергетики. Нет. Задание России - уничтожить украинскую энергетику и, в первую очередь, украинский "Энергоатом". Остановите это и не идите ни на какие уступки с РФ, в том числе и по газу! Мы еле избавились от российской газовой петли. Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить на 151 вы увидите что они хотят нас обмануть", - высказался Яценюк.

Арсений Яценюк Скриншот из видео

Кроме того, он призвал Шмыгаля не сокращать расходы на армию и силы национальной безопасности во время перераспределения бюджета Украины. На это новый премьер ответил, что "и мыслей таких не было".

Напомним, ранее СМИ сообщали о прекращении поставок электричества из России в Украину.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!