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6 марта • обновлено в 22:51
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Яценюк призвал Шмыгаля не покупать электроэнергию у России

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Экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил новоназначенного главу правительства Дениса Шмыгаля о ловушке со стороны России и дал несколько советов.

В эфире "Свободы слова" с Савиком Шустером Яценюк призвал Шмыгаля прекратить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину. Мол, это часть плана России по уничтожению украинской энергетики.

"Прекратите наконец-то поставки российской и белорусской энергетики в Украину. Это часть российского плана. Они специально поставляют энергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Кто-то говорит, что это борьба против теплоэнергетики. Нет. Задание России - уничтожить украинскую энергетику и, в первую очередь, украинский "Энергоатом". Остановите это и не идите ни на какие уступки с РФ, в том числе и по газу! Мы еле избавились от российской газовой петли. Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить на 151 вы увидите что они хотят нас обмануть", - высказался Яценюк.

Арсений Яценюк

Арсений Яценюк

Скриншот из видео

Кроме того, он призвал Шмыгаля не сокращать расходы на армию и силы национальной безопасности во время перераспределения бюджета Украины. На это новый премьер ответил, что "и мыслей таких не было".

Напомним, ранее СМИ сообщали о прекращении поставок электричества из России в Украину.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Арсений Яценюк Савик Шустер
Место
Украина
Теги
газ Россия - страна-агрессор
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