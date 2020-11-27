Яценюк предложил ЕС и США ввести санкции против "агентуры и консервов" России в Раде

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил США и ЕС ввести персональные санкции против народных депутатов партии ОПЗЖ.

Свое мнение политик высказал в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online 27 ноября (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Комментируя митинг представителей партии ОПЗЖ "против внешнего управления" под посольством США в Киеве, Яценюк отметил, что цель этой акции – выполнение российского задания по созданию антизападных настроений в Украине.

"Они хотят подорвать доверие украинцев к Западу. К тому Западу, который протянул руку Украине, с которым мы подписали соглашение, за который мы боролись на Майдане", – сказал экс-премьер

Он также напомнил, что США предоставили Украине оружие для защиты от агрессии РФ, ввели санкции против России, оказали финансовую помощь.

"Я вам скажу, какой должен быть ответ. На месте США и ЕС я бы взял весь список депутатов ОПЗЖ и ввел бы персональные санкции по каждому из них", – сказал Яценюк.

Он также отметил, что представители ОПЗЖ ездят в Европу, имеют счета в европейских и американских банках.

"И они рассказывают о внешнем управлении. Там они имеют деньги. Поэтому первое – это введение санкций против этой российской агентуры", – подчеркнул политик.

Он добавил, что СБУ также должна отреагировать и "вскрыть российские консервы".

Как сообщал OBOZREVATEL, возле посольства США в Киеве 24 ноября состоялся митинг против "вмешательства" Америки во внутренние дела Украины. Организатором акции выступила партия ОПЗЖ.