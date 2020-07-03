Яценюк об отставке главы НБУ: какого черта, институция обезглавлена
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает неправильным увольнение главы Национального банка Якова Смолия.
Как заявил он в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", Верховной Раде нужно было сразу назначить нового главу НБУ.
"Я вообще удивляюсь монобольшинству – им же надо демонстрировать управляемость и компетентность власти. Какого черта было сегодня голосовать решение об отставке главы НБУ, не назначая в этот же день председателя Национального банка", – возмутился Яценюк.
По его словам, фактически сегодня институция обезглавлена.
"Теперь посмотрите на правительство: у нас половина членов Кабинета министров – это исполняющие обязанности. А как можно так управлять страной?" – спросил экс-премьер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 июля Верховная Рада поддержала увольнение главы НБУ Якова Смолия.
Заметим, что Смолий написал заявление на увольнение 1 июля, заявив, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Пятый президент Петр Порошенко заявил, что давление на Смолия и его отставка – это следствие организованной травли, цель которой – заблокировать закон "о ПриватБанке".