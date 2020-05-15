"Всегда держал руку у горла Украины": Яценюк напомнил, как Путин использовал газ

Бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк напомнил, как президент России Владимир Путин "хотел поставить Украину на колени", используя для этого поставки газа.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". По словам Яценюка, Путин и в дальнейшем будет идти по пути захвата Украины.

"Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимой, соборной и европейской. Он будет и дальше идти по пути захвата Украины. Это не только военная агрессия. Она началась не в 2014 году, она вспыхнула в 14-м. Но Путин к этому очень долго готовился. Я вспоминаю кадры, когда Владимир Путин демонстративно дает указание (главе "Газпрома" Алексею) Миллеру перекрыть поставки газа в Украину. Это был пятый год (2005). Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени", – заявил бывший премьер.

Яценюк отметил, что спустя 10 лет после того случая Украине удалось избавиться от зависимости от российского газа.

"Я хорошо запомнил это видео, выждал 10 лет и такой же кран, только в Словакии… я открыл реверсный поток газа и закрыл российские поставки газа на территорию Украины. Тогда вместе со словаками и американцами мы избавились от зависимости от российского Газпрома", –напомнил он.

Бывший глава правительства добавил, что "Путин всегда держал руку возле украинского горла, чтобы не дать нам дышать, он хотел контролировать газ, нефть и электроэнергию".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитражного суда.

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