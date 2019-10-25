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25 октября • обновлено в 12:25
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Кто такой одиозный нардеп Яценко? Все о темных схемах политика

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Коррупционная схема по оценке стоимости жилья, которую не смогли отменить народные депутаты, что привело к скандалу внутри президентской фракции "Слуга народа", принадлежит двум бывшим народным депутатам от партии "Видродження" Антону Яценко и Виталию Хомутыннику.

Политиков связывает близость к окружению украинского бизнесмена Игоря Коломойского, депутатство в "Партии регионов" и способность зарабатывать миллионы на простых украинцах. Подробнее о темных фактах из биографии бывшего и действующего нардепов – в материале OBOZREVATEL .

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Главное:

  • Хомутынника признавали самым богатым депутатом ВР в 2014 году, его состояние достигало 293,8 млн гривень.

  • "Крестный отец" коррупционной схемы с Тендерной палатой Яценко вытянул из карманов украинцев около $1 млрд.

  • Оба политика были фигурантами уголовных дел.

Бывшие "регионалы"

Депутаты нескольких предыдущих созывов, бывшие представители "Партии регионов", возглавляемой беглым экс-президентом Виктором Януковичем, – Антон Яценко и Виталий Хомутынник являются участниками множества скандалов.

Антон Яценко

Антон Яценко

В 2014 году нардепы вошли в число парламентариев, голосовавших за "диктаторские законы" 16 января. Впрочем, это не помешало избежать ответственности и вновь переизбраться в Верховную Раду 8-го созыва, где бывшие регионалы возродили партию "Видродження" на базе одноименной группы в ВР, ранее основанную бывшим министром транспорта и гендиректором "Укрзализници" Георгием Кирпой.

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По данным СМИ, на восстановление партии денег дал украинский бизнесмен Игорь Коломойский, об этом говорит то, что главой партии стал близкий к нему человек – Виктор Бондарь. Та и сам Хомутынник связан с близким окружением Коломойского. В 2015 году бывший нардеп попал в скандал из-за переписки с бывшим Главой Одесской и Волынской ОГА Игорем Палицей, которого украинский мультимиллионер называет своим человеком. В сфотографированной журналистами смс-переписке они обсуждали махинации и взятки на таможне.

Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник

"ЕП"

По состоянию на 2014 год Хомутынник считался самым богатым депутатом ВРУ, согласно декларации его состояние равнялось 293,8 млн гривень. При этом, в 2015 году Хомутынник спрятал в оффшорах и не задекларировал частную яхту Apostrophe и самолет Gulfstream G280, суммарная стоимость которых превысила 40 млн долларов.

Еще один скандал, связан с налоговыми схемами, которые помогли фирме "Кернел", главным акционером которой является Хомутынник, заработать около $250 млн всего за 10 месяцев.

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С 2015 года Хомутынник является совладельцем крупнейшего производителя и экспортера подсолнечного масла компании. В год приобретения своих акций, наредпу удалось протолкнуть в бюджет на 2016 год два налоговых реестра на возврат НДС. Таким образом компания в 2017 году получила возмещение НДС на сумму в 7 млрд гривень ($250 млн).

Виталий Хомутынник

Виталий Хомутынник

Впрочем, бывший нардеп всегда был тесно связан с налоговой сферой, будучи главой комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики еще со времен "Партии регионов", и плотно сидел на теневых схемах.

В 2017 году ГПУ расследовала возможное уклонение от уплаты налогов Хомутынником. Прокуратура получила доступ к декларациям экс-нардепа за 2015 и 2016 годы, но в следствии проверки не нашла никаких нарушений, в итоге дело закрыли в том же году.

Тендерная палата Яцегко

Народный депутат 9-го созыва является одним основателей Тендерной палаты, деятельность которой, считают одной из крупнейших общенациональных коррупцинонных схем.

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Влияние Яценко на тендерные закупки началась еще в 1999 году, когда будучи помощником народного депутата Василия Цушко участвовал в подготовке законопроекта о тендерных закупках. После принятия законопроекта выяснилось, что некоторые поправки позволяют создать огромный и относительно легальный бизнес по "обеспечению" проведения тендеров.

Этим и воспользовался будущий нардеп, когда создал общественную организацию "Центр тендерных процедур", с которой в 2002 году Министерство экономики подписало договор, по которому центр получил права на разработку образцов тендерной документации.

В итоге Яценко со своим партнером Владимиром Врублевским стали правообладателями "Образцов тендерной документации", "Методики оценки тендерных предложений" и "Методики проведения проверки соблюдения заказчиками требований действующего законодательства при закупке товаров, работ и услуг за государственный счет".

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Это означало, что проводить тендерные закупки отныне можно только с использованием данных "разработок".

В 2005 году Яценко зарегистрировал общественную организацию "Тендерная палата Украины" – которая заменила "Центр тендерных процедур", и получила эксклюзивные права на осуществление тендерных закупок и контроль за ними.

Антон Яценко

Антон Яценко

Таким образом, помимо торговли бланками и документацией для тендерных торгов, Яценко взял под контроль систему электронных тендеров и сайт "Портал Государственных закупок Украины", через который проходили все тендеры. Более того, организаторы "тендерной мафии" за выигрыш в тендере брали с участников псевдоаукционов откат до 6% и выше от суммы сделки, а доходность от подобной деятельности достигали 300 миллионов гривен в месяц.

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В марте 2008 года парламент отменил закон о госзакупках. Отмена указанного документа означала ликвидацию Тендерной палаты.

Согласно подсчетам КРУ (Главное контрольно-ревизионное управление), только за первые полгода 2006 года эта схема вытащила из карманов участников тендеров 930 млн грн. Таким образом за 2,5 года существования могла повлечь ущерб на $1 млрд.

В 2010 году СБУ возбудила уголовное дело против Яценко относительно присвоения бюджетных средств при проведении госзакупок в размере $1,5 млрд. В махинациях подозреваются компании, которые являлись членами либо учредителями Тендерной палаты Украины. Речь также идет о фирмах, которые создавал уже на тот момент депутат от БЮТ Антон Яценко. Правда история закончилась ничем.

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В 2017 года Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовные дела против Яценко по ст. 364 ч.2 УК (злоупотребления властью) и ст.368-2 ч.3 УК (незаконное обогащение в особо крупных размерах). Расследование поручено Национальному антикоррупционному бюро. Дело связано с злоупотреблением служебным положением в сфере госзакупок, через контроль СОО "Тендерная палата Украины".

Счетная палата

Ликвидация Тендерной палаты не сильно повлияла на возможность Яценка контролировать госзакупки. Будучи народным депутатом от БЮТ, а позже от "Партии регионов", он являлся главой подкомитета по ценным бумагам, фондовому рынку, деятельности государственных предприятий, операций, связанных с реализацией отдельных видов имущества, деятельности рейтинговых агентств Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности. Эта должность позволила ему и далее иметь отношения к тендерам.

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Уже будучи в парламенте 8-го созыва Яценко решил расширить свое влияние за счет Счетной палаты. В июне 2018 года он подготовил и зарегистрировал в парламенте проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" по обеспечению государственного внешнего финансового контроля (аудита) в сфере публичных закупок". Цель документа – наделить Счетную палату правом контролировать госзакупки, причем на всех этапах процесса. Включая анализ их законности и эффективности, а также сроков проведения и всех прочих нюансов.

Антон Яценко

Антон Яценко

УНИАН

По информации СМИ, Яценко находился в довольно неформальных отношениях с, на тот момент, главой Счетной палаты Валерием Пацканом, который мог помочь нардепу протянуть эту схему. Учитывая прошлые "заслуги" политика с Тендерной палатой, он мог иметь с этого определенную выгоду.

Впрочем, через два месяца законопроект был снят с рассмотрения.

На внеочередных выборах в ВРУ в июле 2019 года Яценко вновь побеждает и проходит в парламент по одномандатному округу №200 в Черкасской области. С 13 сентября – член депутатской группы "За будущее", до того был внефракционным. Член Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

По данным OBOZREVATEL Юлия Тимошенко предложила Яценко возглавить Черкасскую областную организацию партии "Батькивщина". Но учитывая вспыхнувший скандал, каковой будет судьба этих договоренностей, неизвестно.

Подробности о новой схеме Яценко и Хомутынника и вероятном расколе во фракции "Слуга народа" вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Персоны
Виталий Хомутынник Антон Яценко Игорь Коломойский Игорь Палица
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа скандалы взятка
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