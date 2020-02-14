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14 февраля • обновлено в 19:45
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С голым торсом и самодельным тату: всплыло забавное фото из юности замглавы "Голоса"

1.6т
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На фоне появившихся в сети фото юного премьер-министра Алексея Гончарука, который любил поразвлечься в компании, нашелся также архивный снимок заместителя фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Фото слили в пятницу, 14 февраля, в Telegram-канал "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Юный Железняк попал в кадр с двумя друзьями. При этом нынешний нардеп стоял без футболки и на его теле было видно огромного нарисованного дракона.

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Юный Железняк с друзьями

Юный Железняк с друзьями

Telegramканал "Темный рыцарь"

Ярослав Железняк: всплыло фото из юности нардепа

Ярослав Железняк: всплыло фото из юности нардепа

Пресс-служба "Голоса"

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась подборка архивных фотографий с молодым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. На снимках он веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями. В то время премьер носил длинные волосы и предпочитал, как и сейчас, классические костюмы.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Ярослав Железняк
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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