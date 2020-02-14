С голым торсом и самодельным тату: всплыло забавное фото из юности замглавы "Голоса"

На фоне появившихся в сети фото юного премьер-министра Алексея Гончарука, который любил поразвлечься в компании, нашелся также архивный снимок заместителя фракции "Голос" Ярослава Железняка.
Фото слили в пятницу, 14 февраля, в Telegram-канал "Темный рыцарь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Юный Железняк попал в кадр с двумя друзьями. При этом нынешний нардеп стоял без футболки и на его теле было видно огромного нарисованного дракона.
Юный Железняк с друзьями
Telegramканал "Темный рыцарь"
Ярослав Железняк: всплыло фото из юности нардепа
Пресс-служба "Голоса"
Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась подборка архивных фотографий с молодым премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком. На снимках он веселится на разных семейных праздниках и встречах с друзьями. В то время премьер носил длинные волосы и предпочитал, как и сейчас, классические костюмы.
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