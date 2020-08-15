Ярош призвал сплотиться вокруг партии Порошенко "Европейская Солидарность"

Командующий Украинской добровольческой армии и Дмитрий Ярош считает, что судьба государства зависит от объединения всех патриотических сил.

Во время многотысячной акции против реванша пятой колонны Кремля, которая состоялась в центре Днепра, он сказал журналистам, что поддерживает объединительные процессы и считает логичным объединяться вокруг партии пятого президента Украины Петра Порошенко как крупнейшей украинской оппозиционной силы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Как по мне, речь идет об объединении не только на уровне Днепра, а на общеукраинском уровне, так как от того сейчас судьба государства опять же зависит. Я неоднократно говорил о том, что мы побеждаем только тогда, когда мы едины. Майданы 2013-го и 2014-го, война в конце концов, когда нам удалось остановить врага. И это делали как раз и те люди, которые здесь присутствуют", – напомнил Дмитрий Ярош.

"Я поддерживаю все объединительные процессы. В связи с тем, что "Европейская Солидарность", я так понимаю, здесь рейтинговая сила, то логично, чтобы люди приобщались из разных сред государственных – и общественных, и политических, к этой силы. Сейчас нельзя делиться", – убежден Ярош.

"Я понимаю, что местные выборы имеют свою специфику, но при всем эта специфика не должна мешать противодействию реванша России в Украине, не должна мешать противодействовать тому тотальному популизму, который существует сейчас во власти. Поэтому мы за единение однозначно", – подчеркнул Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы считают реальной оппозицией к власти партию "Европейская солидарность". Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром Разумкова и Центром SOCIS с 21 по 28 июля.