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19 февраля • обновлено в 18:32
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"Не прекращайте войну в голове!" Ярош предостерег от трех сценариев капитуляции Украины

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Командующий Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош призвал власть не соглашаться на вариант поражения в борьбе с врагом. Он опасается реализации трех сценариев капитуляции перед Россией, которые уничтожат Украину.

Свое мнение по этому поводу он высказал в посте на Facebook в шестую годовщину окончания Революции Достоинства.

"Не стоит начинать любое величественное дело с мыслью о поражении. Тогда оно будет обречено. Не надо "прекращать войну в своей голове", когда она еще реальна и ее огонь может охватить всю территорию государства. Нельзя пацифицировать и "умиротворять" свой народ, который шесть лет ведет Священную войну, постоянно скуля "об усталости", "невозможности победы с оружием в руках" и "невероятно сильном противнике", – возмутился Ярош.

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По его словам, такая риторика правителей приводит к деградации и деморализации общества, внутреннему мятежу и открытию психологических ворот для войск врага. Все это в совокупности в итоге приводит нацию только к капитуляции и поражению.

Ярош предположил, что такой катастрофический для Украины сценарий может быть реализован тремя способами.

  • Отказ властей от возвращения под контроль государства отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма.

  • Ценностная капитуляция, то есть принятие враждебного "русского мира" украинской властью, политикумом и обществом.

  • Приход к власти прокремлевской политико-финансово-информационной группировки за счет пророссийского электората с оккупированных Россией, а в перспективе возвращенных территорий.

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

"5 канал"

Ярош подчеркнул, что это приведет к потере независимости государства, национальной идентичности и глобальных перспектив украинского народа. Вместе с тем он выразил уверенность, что у украинцев есть большой шанс на то, чтобы отстоять свою свободу.

"Украинцам есть что противопоставить всем этим возможным вариантам. Хорошо изучив врага, имея четкий план освобождения и возрождения, благородные задачи и цели, величественную цель – построение украинского самостоятельного соборного государства, осознавая опасности и возможные проблемы, украинский народ способен получить желанную победу. К тому же, у нас есть граждане, готовые на самопожертвование во имя нации и государства. И это наш главный ресурс. Подтверждением этому является Революция Достоинства и война за независимость", – обнадеживающе подытожил лидер УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Ярош заявил, что Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на временно оккупированном Донбассе, ведь без этого ее государственности грозит уничтожение.

  • Он также не исключил силового варианта освобождения захваченных территорий.

  • Кроме того, лидер УДА выразил уверенность в том, что патриоты из силовых ведомств Украины вполне могут организовать революцию на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Евромайдан
Персона
Дмитрий Ярош
Место
Украина
Тег
Революция Достоинства
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