Ярош назвал протесты в Беларуси восстанием против рабства

Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош поддержал Беларусь в протестах против власти и назвал их борьбой за свободу от рабства.

На своей странице в Facebook он также рассказал, что связывает его с соседней страной уже в течение многих десятилетий.

"Беларусь. С ней связано мое детство, потому что мачеха моей мамы – бабушка Таня – была белоруской, и я ездил в село Новый Быхов Могилевской области отдыхать летом. В 1989-90 годах служил в армии в Поставах и Сморгони. С 2000-го года по поручению Славы Стецько и Провода ОУН работал в Беларуси, помогая белорусским националистам в развитии их структур", – написал Ярош.

Кроме того, он провел для белорусских побратимов десятки вышколов в Украине, объездил чуть ли не всю Беларусь и принимал непосредственное консультативное участие во многих белорусских патриотических акциях против действующего президента Александра Лукашенко.

В то же время командующий УДА поблагодарил белорусов за поддержку украинцев во время Революции Достоинства и в российско-украинской войне. В частности он выделил белорусское подразделение в составе добробатов, которое боролось против оккупантов вместе с украинцами на Донбассе.

"Сегодня же в Беларуси происходит восстание... Восстание против рабства, несправедливости, фальсификации, уничтожения белорусской государственности. Десятки тысяч граждан Беларуси оказывают сопротивление промосковскому режиму Лукашенко, который спровоцировал ужасную русификацию белорусского народа, давно сдал Кремлю суверенитет своего государства и глумится над правом белорусов иметь свободу и справедливость", – отметил он.

"Борьба белорусов за независимость своего государства не закончится бесполезно, даже если московский таракан Лукашенко подавит это восстание. Его режим прогнил и рано или поздно упадет. Главное, чтобы кремлевские карлики не воспользовались этим и полностью не захватили братскую украинцам страну. В итоге белорусский народ победит. Братья-белорусы, оказывайте сопротивление режиму Лукашенко и Кремлю! Украина с вами! И пусть в этой борьбе вам поможет Бог! Живе Беларусь!" – трогательно подытожил Ярош.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексиевич обнародовала обращение к президенту Беларуси Александру Лукашенко. Она призвала его уйти с должности, пока еще не поздно, и упрекнула объявлением войны собственному народу.