Командующий Украинской добровольческой армии, нардеп 8-го созыва Дмитрий Ярош дал советы президенту Владимиру Зеленскому, если бы он вместо гаранта был Главнокомандующим ВСУ.

Свои совет для главы государства он написал в Facebook.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахр*н, вместе с его "минскими договоренностями". Сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт. Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом", – озвучил свои идеи Ярош.

Также он высказался за прекращение любых отношений с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону.

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"Арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Лукаш, Трубу. Запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций. Национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты", – предложил Ярош.

Также бывший нардеп на месте Зеленского изменил бы закон о гражданстве Украины: ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины.

Ярош и Зеленский

"Также в "турборежиме", принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальную оборону", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и другие", – высказывался он.

Кроме того Ярош хотел бы реформировать и провести кадровые изменения в ВСУ и СБУ.

"А еще, если бы я с дуру, стал Президентом Украины, я бы объединил украинцев и дал по зубам нашим врагам. Ибо мы, украинцы, сильные и можем победить любого врага!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Ярош заявил, что Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на Донбассе.

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