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2 марта • обновлено в 09:40
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Ярош дал Зеленскому советы, как выиграть войну на Донбассе

2.6т
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Командующий Украинской добровольческой армии, нардеп 8-го созыва Дмитрий Ярош дал советы президенту Владимиру Зеленскому, если бы он вместо гаранта был Главнокомандующим ВСУ.

Свои совет для главы государства он написал в Facebook.

"Не заглядывал бы в глаза Путину и послал бы его нахр*н, вместе с его "минскими договоренностями". Сформировал бы добровольческую бригаду и направил бы ее на турецко-сирийский фронт. Закрыл бы все КПВВ, предварительно объявив об этом", – озвучил свои идеи Ярош.

Также он высказался за прекращение любых отношений с оккупированными территориями, кроме перехода кого-либо на украинскую сторону.

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"Арестовал бы, без права залога, пророссийских коллаборационистов и государственных преступников Медведчука, Рабиновича, Лукаш, Трубу. Запретил бы деятельность антигосударственных политических партий, движений, организаций. Национализировал бы российско-имперские пропагандистские ресурсы: телеканалы, радиостанции, сайты, газеты", – предложил Ярош.

Также бывший нардеп на месте Зеленского изменил бы закон о гражданстве Украины: ввел бы институт неграждан и запретил бы участвовать в выборах любому, кто против Украины.

Ярош и Зеленский

Ярош и Зеленский

"Также в "турборежиме", принял бы законы "об оружии", "о национальной территориальную оборону", "о земле", "о развитии малого и среднего предпринимательства", "о политических партиях" и другие", – высказывался он.

Кроме того Ярош хотел бы реформировать и провести кадровые изменения в ВСУ и СБУ.

"А еще, если бы я с дуру, стал Президентом Украины, я бы объединил украинцев и дал по зубам нашим врагам. Ибо мы, украинцы, сильные и можем победить любого врага!" – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Ярош заявил, что Украина должна стремиться к победе над российским агрессором на Донбассе.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Дмитрий Ярош
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Донбасс
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Комментарии
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Согласен на 100%! Уверен, что Дмытро еще сыграет свою выдающуюся роль в истории нашей Родины!
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1
0
Питон Каа
Питон Каа
Вот как оказывается все просто, вот она - стратегия победы, но почему-же уже шестой год Украина топчется на одном месте? В стране мало патриотов? Им не дают действовать? Они чего-то боятся?
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0
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Як воно ласкаво i лaгiдно вешает лапшу на вислоухое свiдомо MAHДАйнутое бидлo!!!
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3
1
Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Иваненко Виталий, г а д к о е б ы д л о, так и не смогло украинский освоить?
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0
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