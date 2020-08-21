Яременко выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму

Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что поддерживает проведение местных выборов по всей территории Украины. Речь идет также об оккупированных районах Донбасса и аннексированном Россией Крыме.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так Яременко прокомментировал требование России об отмене постановления Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году и заявил, что ни одно постановление Верховной Рады не должно отвечать Минским договоренностям, поскольку они не ратифицированы парламентом.

"В Минских договоренностях нет ничего о местных выборах в Украине в 2020 году. Упоминания о выборах там есть относительно 2015 года. Это год, когда Россия нарушила Минские договоренности в части изменения линии разграничения в районе Дебальцево", – написал он.

Однако, наряду с этим, нардеп не исключил возможности проведения выборов на оккупированных территориях.

"Но переговоры – так переговоры: лично я не против местных выборов на всей территории Украины. Включая Донбасс и Крым", – добавил нардеп.

Напомним, на встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижения договоренностей с Украиной. В частности, по обмену пленными, разминировании, отводе сил и средств на Донбассе, а также подготовку к переговорам в "нормандском формате".

Так, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали: этого не будет, пока ВРУ не изменит постановление о местных выборах в стране.

Со своей стороны, глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет соглашений, которые будут угрожать независимости страны.

Богдан Яременко / Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на сайте Офиса президента Украины появилась информация, что на заседании Трехсторонней контактной группы удалось достичь прогресса по обмену пленными с ОРДЛО. Переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.