Яременко выступил за проведение местных выборов на Донбассе и в Крыму
Народный депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко заявил, что поддерживает проведение местных выборов по всей территории Украины. Речь идет также об оккупированных районах Донбасса и аннексированном Россией Крыме.
Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так Яременко прокомментировал требование России об отмене постановления Верховной Рады о проведении местных выборов в 2020 году и заявил, что ни одно постановление Верховной Рады не должно отвечать Минским договоренностям, поскольку они не ратифицированы парламентом.
"В Минских договоренностях нет ничего о местных выборах в Украине в 2020 году. Упоминания о выборах там есть относительно 2015 года. Это год, когда Россия нарушила Минские договоренности в части изменения линии разграничения в районе Дебальцево", – написал он.
Однако, наряду с этим, нардеп не исключил возможности проведения выборов на оккупированных территориях.
"Но переговоры – так переговоры: лично я не против местных выборов на всей территории Украины. Включая Донбасс и Крым", – добавил нардеп.
Напомним, на встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижения договоренностей с Украиной. В частности, по обмену пленными, разминировании, отводе сил и средств на Донбассе, а также подготовку к переговорам в "нормандском формате".
Так, представитель РФ Борис Грызлов и представители ОРДЛО потребовали: этого не будет, пока ВРУ не изменит постановление о местных выборах в стране.
Со своей стороны, глава делегации Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что никогда не подпишет соглашений, которые будут угрожать независимости страны.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на сайте Офиса президента Украины появилась информация, что на заседании Трехсторонней контактной группы удалось достичь прогресса по обмену пленными с ОРДЛО. Переговоры велись в рамках гуманитарной подгруппы.