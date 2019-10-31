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31 октября • обновлено в 17:09
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"Это понимает даже петух!" Яременко вспыхнул угрозами из-за секс-скандала

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Народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко извинился с трибуны Верховной Рады за секс-скандал, который он спровоцировал. Вместе с тем, политик пригрозил уголовной ответственностью журналистам, которые обнародовали его личную переписку.

С гневной речью он выступил в ходе пленарного заседания 31 октября. Начал ее Яременко со слов извинений перед своей семьей.

"Прежде всего хочу начать с извинений перед теми, кому за последние пару дней я создал неудобства и некомфортную ситуацию. В первую очередь это моя семья – они не заслужили это. Моя жена – единственный человек в моей жизни, который знает обо мне все. Она не имеет ко мне претензий, потому что знает все. Имеют другие", – сказал глава Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

После этого он также извинился перед своей фракцией и президентом, заявив, что они стали заложниками ситуации, а также перед избирателями.

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"Вы не заслужили, чтобы вас втаптывали в грязь вместе со мной. Я приму спокойно и с благодарностью любое ваше решение в моем вопросе. Я хочу извиниться и перед своими избирателями – вы не заслужили смотреть на все это", – сказал Яременко.

Далее в эмоциональном спиче он затронул момент с теми, кто осудили его за секс-скандал, а также слили его в СМИ.

Секс-скандал Яременко

Секс-скандал Яременко

"Если у моей жены нет ко мне претензий, у кого есть претензии? Претензии есть у моралистов. Так вот, дорогие друзья, если вы хотите поговорить о морали и законах – давайте! В этой стране существует закон, который защищает мою и каждого из вас личную переписку. Обнародование переписки является уголовным преступлением. И тот, кто сделал это оттуда, заработал от трех до семи лет. Я не угрожаю! Я просто напоминаю о законе и морали, которые для всех одни", – угрожающе сказал нардеп.

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"Если вы хотите поговорить о морали, то, конечно, воровать плохо. У меня украли мою переписку. Но еще хуже пользоваться краденым, перепродавать его. И те, кто обсасывает, высмеивает, перепощивает ворованные картинки – пользуются краденым. Поэтому я бы хотел поговорить о морали, но не вижу, с кем. И это понимает даже петух Одесщины. Я прошу прощения у всех, кто на это заслужил, и прошу – не судите", – добавил Яременко, не уточнив, кого он имеет в виду под "петухом".

Кроме того, он выразил уверенность в том, что секс-скандал не повлияет на международный имидж Украины. Подытоживая, Яременко подчеркнул, что для блага Украины международной политикой нужно заниматься и понимать ее, а некоторым нардепам – перестать ездить на пропагандистские передачи в Россию.

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Блин, "слуги" забывают, что став госслужащим или депутатом они становятся публичными личностями. И каждый шаг, каждый дых будет обсуждаться обществом. Не хочешь этого - сдай мандат, "моралист"!
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