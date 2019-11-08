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8 ноября • обновлено в 11:03
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Яременко после секс-скандала в Раде заявил о давлении

1.1т Читать материал на украинском

Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, который угодил в секс-скандал в Раде, заявил, что подал заявление об уходе с поста главы Комитета по вопросам международных связей под давлением.

Уйдет он с должности лишь в том случае, если этого захочет его фракция. Заявление Яременко сделал в студии программы "Антиподы" проекта "Исландия".

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"Тут не все поняли. На меня было определенное давление… Три оппозиционные фракции — это БЮТ, "Голос" и партия "Европейская солидарность" — давили на руководство фракции ("Слуги народа") с тем, чтобы я подал заявление", – отметил Яременко.

Он также сообщил, что разговор о его решении по поводу написания заявления он вел с руководством "Слуги народа", однако отказался называть фамилии.

Яременко после секс-скандала в Раде заявил о давлении

Яременко после секс-скандала в Раде заявил о давлении

Цензор.нет

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Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это он фотографировался для сайта знакомств? Красааавец!!!
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