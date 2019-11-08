Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, который угодил в секс-скандал в Раде, заявил, что подал заявление об уходе с поста главы Комитета по вопросам международных связей под давлением.
Уйдет он с должности лишь в том случае, если этого захочет его фракция. Заявление Яременко сделал в студии программы "Антиподы" проекта "Исландия".
"Тут не все поняли. На меня было определенное давление… Три оппозиционные фракции — это БЮТ, "Голос" и партия "Европейская солидарность" — давили на руководство фракции ("Слуги народа") с тем, чтобы я подал заявление", – отметил Яременко.
Он также сообщил, что разговор о его решении по поводу написания заявления он вел с руководством "Слуги народа", однако отказался называть фамилии.
Яременко после секс-скандала в Раде заявил о давлении
Цензор.нет
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.
В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.
Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".
Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.
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