Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, который угодил в секс-скандал в Раде, заявил, что подал заявление об уходе с поста главы Комитета по вопросам международных связей под давлением.

Уйдет он с должности лишь в том случае, если этого захочет его фракция. Заявление Яременко сделал в студии программы "Антиподы" проекта "Исландия".

"Тут не все поняли. На меня было определенное давление… Три оппозиционные фракции — это БЮТ, "Голос" и партия "Европейская солидарность" — давили на руководство фракции ("Слуги народа") с тем, чтобы я подал заявление", – отметил Яременко.

Он также сообщил, что разговор о его решении по поводу написания заявления он вел с руководством "Слуги народа", однако отказался называть фамилии.

Яременко после секс-скандала в Раде заявил о давлении Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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