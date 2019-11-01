"Спасаю ВРУ от себя!" Яременко объявил о громком решении после секс-скандала

В пятницу, 1 ноября, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко после скандала вокруг его интимных переписок написал заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, объяснив мотивы решения.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал он.

Яременко признался, что через главу фракции Давида Арахамию получил предупреждение, что для "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса", которые выступили за его отставку, будет достаточно, если он сообщит об уходе до 19:00.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался на сайтах знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся