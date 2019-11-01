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1 ноября • обновлено в 19:04
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"Спасаю ВРУ от себя!" Яременко объявил о громком решении после секс-скандала

2.6т Читать материал на украинском

В пятницу, 1 ноября, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко после скандала вокруг его интимных переписок написал заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики.

Об этом он сам сообщил на странице в Facebook, объяснив мотивы решения.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта "Буквы" от статьи 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал он.

Яременко признался, что через главу фракции Давида Арахамию получил предупреждение, что для "Европейской солидарности", "Батьківщини" и "Голоса", которые выступили за его отставку, будет достаточно, если он сообщит об уходе до 19:00.

Новость обновляется.

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