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2 ноября • обновлено в 01:09
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"Шалавам аккредитацию дали": любитель проституток Яременко оскорбил журналистов Рады

1.7т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который недавно оскандалился личной перепиской на заседании ВР, пошутил об инциденте в соцсети.

Так, 1 ноября народный депутат написал заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом он сообщил на странице в Facebook. В комментариях к посту он ответил нескольким пользователям сети.

На сообщение о том, что "было бы достойно это сделать сразу [уйти с должности] и самому, а не ждать, когда попрут и изображать из себя жертву", политик пошутил: "Я люблю, когда на меня давят".

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Богдан Яременко

Богдан Яременко

Facebook Alexandr Senko

"Так, что, девочки не виноваты? Он сам пришел?" – спросил другой комментатор. "Дєвочкі ні в чьом ні вінавати", – ответил Яременко.

"То, что у вас мания преследования еще не значит, что за вами не следят", – написал о "слежке" журналистов за депутатами в зале парламента он.

"Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немного разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство ш*лав работают на спецслужбы, или готовы это сделать", – написал Олег Евко под постом.

"Я просто не думал, что ш*лавам аккредитацию в ВРУ дают", – ответил ему Яременко.

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях

Скриншот

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Теги
политика Партия Слуга народа Facebook соцсети
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
це Зе-дно...
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Спочатку по дешевому спалитися, а потім дріб'язково огризатися. Якийсь недомірок - як чоловік, як політик і як казанова.
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