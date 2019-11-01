Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который недавно оскандалился личной перепиской на заседании ВР, пошутил об инциденте в соцсети.

Так, 1 ноября народный депутат написал заявление об уходе с должности главы комитета по вопросам внешней политики. Об этом он сообщил на странице в Facebook. В комментариях к посту он ответил нескольким пользователям сети.

На сообщение о том, что "было бы достойно это сделать сразу [уйти с должности] и самому, а не ждать, когда попрут и изображать из себя жертву", политик пошутил: "Я люблю, когда на меня давят".

Богдан Яременко Facebook Alexandr Senko

"Так, что, девочки не виноваты? Он сам пришел?" – спросил другой комментатор. "Дєвочкі ні в чьом ні вінавати", – ответил Яременко.

"То, что у вас мания преследования еще не значит, что за вами не следят", – написал о "слежке" журналистов за депутатами в зале парламента он.

"Все время думал, что дипломаты старой школы должны быть немного разведчиками. Вижу, что ошибался. Даже дети знают, что большинство ш*лав работают на спецслужбы, или готовы это сделать", – написал Олег Евко под постом.

"Я просто не думал, что ш*лавам аккредитацию в ВРУ дают", – ответил ему Яременко.

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Ответы нардепа пользователям сети в комментариях Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой. Она писала политику, что услуги стоят 100 долларов.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же.

В сети спалили "провокацию", выяснив, что Яременко задолго до этого зарегистрировался в соцсети для знакомств.

Сеть отреагировала мэмами и насмешками на секс-переписки "слуги народа".

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

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