"Репетировал провокацию?" Яременко поймали на вранье о секс-переписке. Фотофакт

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, вокруг которого разгорелся скандал из-за переписки об интимных услугах, задолго до этого зарегистрировался в социальной сети для знакомств Tinder.
Подтверждающий скриншот опубликовала в Facebook журналистка Эмма Антонюк (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Примечательно, что парламентарий ранее заверил, что устроил провокацию, однако фото свидетельствуют о другом.
Facebook Эммы Антонюк
"Сентябрьская переписка с подругой. Я так понимаю, Богдан Яременко уже тогда начал планировать провокацию для наивных журналистов. Или это провокация провокации. Как все запутано", – отреагировала Антонюк.
Яременко поймали на вранье о секс-переписке
Хвиля
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.
Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.
После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.
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