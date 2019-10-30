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31 октября • обновлено в 00:05
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"Репетировал провокацию?" Яременко поймали на вранье о секс-переписке. Фотофакт

2.4т Читать материал на украинском

Народный депутат от президентской фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, вокруг которого разгорелся скандал из-за переписки об интимных услугах, задолго до этого зарегистрировался в социальной сети для знакомств Tinder.

Подтверждающий скриншот опубликовала в Facebook журналистка Эмма Антонюк (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что парламентарий ранее заверил, что устроил провокацию, однако фото свидетельствуют о другом.

Новости
Секс-скандал с Яременко: появилась реакция жены "слуги народа"
"Репетировал провокацию?" Яременко поймали на вранье о секс-переписке. Фотофакт

Facebook Эммы Антонюк

"Сентябрьская переписка с подругой. Я так понимаю, Богдан Яременко уже тогда начал планировать провокацию для наивных журналистов. Или это провокация провокации. Как все запутано", – отреагировала Антонюк.

Яременко поймали на вранье о секс-переписке

Яременко поймали на вранье о секс-переписке

Хвиля

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

  • Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

  • После этого Яременко подтвердил, что интимная переписка о предоставлении секс-услуг находилась в его телефоне. При этом сообщил, что она была сфабрикована им же. Инцидент он прокомментировал на своей странице в Facebook.

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины
Персона
Богдан Яременко
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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